Герой «Атлетика» после Суперкубка сыграл на трубе. Он репетирует каждый день и бомбит в группе с одноклубниками 🎺
Главные моменты с участием Асьера Вильялибре из «Атлетика» в матче за Суперкубкок Испании против «Барселоны».
83-я минута. Вышел на поле.
90-я минута. Откликнулся на передачу Муниаина при розыгрыше штрафного и сравнял счет. 2:2.
120-я минута. Спровоцировал Месси на удаление. Просто жестко подставил корпус, а Месси разозлился и дал Вильялибре леща.
«Атлетик» выиграл Суперкубок Испании благодаря голу Инаки Уильямса и классно отпраздновал его. Вокруг Вильялибре собрались одноклубники – а он сыграл для них на трубе мелодию из фанатской кричалки. Игроки «Атлетика» подпевали.
Вильялибре не первый раз играет эту песню. Например, после выхода «Атлетика» в финал Кубка Испании в прошлом сезоне, он устраивал игрокам концерт уже в раздевалке.
Он увлекается игрой на трубе с самого детства. Вильялибре даже в 5-6 лет ходил в музыкальную школу. Но потом в его жизни появились тренировки, и музыки стало меньше.
Вильялибре говорит, что активно практиковался, когда играл за молодежку. Тогда они собирались с другом в гараже дома его родителей. Тот играл на барабанах, а Вильялибре тренировал партию на трубе.
Вильялибре рассказывает:
«Каждый день я минимум час уделяю игре на трубе. Когда мы были дома во время пандемии, я занимался дольше. Я просил репетитора учить со мной время от времени новые песни. Это мое хобби. Когда футбола не было из-за коронавируса, оно делало мои дни счастливее».
А еще Вильялибре – участник группы Orsai, собранной из игроков «Атлетика». В ней также играют Иньиго Лекуэ, Мигель Весга, Оскар Де Маркос, Микель Баленсиага и Дани Гарсия.
Все началось с предсезонной подготовки перед сезоном-2019/20, на которой Вильялибре исполнял на трубе, а Де Маркос и Весга подыгрывали ему на гитарах. После остальные участники рассказали о своих талантах, а в феврале они сняли помещение и собирались там на репетиции 2-3 раза в неделю.
Распределение обязанностей:
- Лекуэ – басист.
- Баленсиага, Де Маркос (он даже получает музыкальное образование) и Весга – гитаристы.
- Дани Гарсия играет на барабанах.
- На Вильялибре труба и вокал.
Видео с их репетиции:
Дани Гарсия говорит:
«Мы не просто тренькаем ради удовольствия. Мы совершенствуемся. Мы занимаемся с учителем. Пока что мы разучиваем какие-то популярные песни. Но через некоторое время мы будем сами придумывать песни. В идеальных планах мы выпустим альбом. Ха-ха, я серьезно, я вижу огромный потенциал у Orsai».