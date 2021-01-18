Герой «Атлетика» после Суперкубка сыграл на трубе. Он репетирует каждый день и бомбит в группе с одноклубниками 🎺

Он увлекается игрой на трубе с самого детства. Вильялибре даже в 5-6 лет ходил в музыкальную школу. Но потом в его жизни появились тренировки, и музыки стало меньше.

Вильялибре говорит, что активно практиковался, когда играл за молодежку. Тогда они собирались с другом в гараже дома его родителей. Тот играл на барабанах, а Вильялибре тренировал партию на трубе.

Вильялибре рассказывает:

«Каждый день я минимум час уделяю игре на трубе. Когда мы были дома во время пандемии, я занимался дольше. Я просил репетитора учить со мной время от времени новые песни. Это мое хобби. Когда футбола не было из-за коронавируса, оно делало мои дни счастливее».

А еще Вильялибре – участник группы Orsai, собранной из игроков «Атлетика». В ней также играют Иньиго Лекуэ, Мигель Весга, Оскар Де Маркос, Микель Баленсиага и Дани Гарсия.

Все началось с предсезонной подготовки перед сезоном-2019/20, на которой Вильялибре исполнял на трубе, а Де Маркос и Весга подыгрывали ему на гитарах. После остальные участники рассказали о своих талантах, а в феврале они сняли помещение и собирались там на репетиции 2-3 раза в неделю.

Распределение обязанностей:

Лекуэ – басист.

Баленсиага, Де Маркос (он даже получает музыкальное образование) и Весга – гитаристы.

Дани Гарсия играет на барабанах.

На Вильялибре труба и вокал.

Видео с их репетиции: