Оскар Де Маркос

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«Атлетик» выиграл Суперкубок Испании. Месси получил красную карточку
#Барселона
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Герой «Атлетика» после Суперкубка сыграл на трубе. Он репетирует каждый день и бомбит в группе с одноклубниками 🎺
#Асьер Вильялибре
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