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«Атлетик» выиграл Суперкубок Испании. Месси получил красную карточку
2 часа назад
«Барселона» проиграла «Атлетику» в матче за Суперкубок Испании. Антуан Гризманн оформил второй дубль за восемь дней. До этого он забил два гола «Гранаде» в матче Примеры.
Один из голов в составе «Атлетика» забил Оскар Де Маркос. Его последний гол в официальных матчах был в сентябре 2018 года. Тогда Де Маркос тоже отличился в игре с «Барселоной».
Лионель Месси получил красную карточку в конце матча.
На пути к финалу Суперкубка Испании «Барселона» прошла «Реал Сосьедад». «Атлетик» победил «Реал» в другом полуфинале.
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