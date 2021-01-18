«Атлетик» выиграл Суперкубок Испании. Месси получил красную карточку

«Барселона» проиграла «Атлетику» в матче за Суперкубок Испании. Антуан Гризманн оформил второй дубль за восемь дней. До этого он забил два гола «Гранаде» в матче Примеры.

Один из голов в составе «Атлетика» забил Оскар Де Маркос. Его последний гол в официальных матчах был в сентябре 2018 года. Тогда Де Маркос тоже отличился в игре с «Барселоной».

Лионель Месси получил красную карточку в конце матча.