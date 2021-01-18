Барселона
Суперкубок Испании
Футбол
Антуан Гризманн
Оскар Де Маркос
Атлетик Бильбао
Поделиться:
Комментарии:
0
#Барселона #Футбол #Антуан Гризманн #Суперкубок Испании #Атлетик Бильбао #Оскар Де Маркос

«Атлетик» выиграл Суперкубок Испании. Месси получил красную карточку

2 часа назад

«Барселона» проиграла «Атлетику» в матче за Суперкубок Испании. Антуан Гризманн оформил второй дубль за восемь дней. До этого он забил два гола «Гранаде» в матче Примеры.

Один из голов в составе «Атлетика» забил Оскар Де Маркос. Его последний гол в официальных матчах был в сентябре 2018 года. Тогда Де Маркос тоже отличился в игре с «Барселоной».

Лионель Месси получил красную карточку в конце матча.

Матч завершен
Барселона
Барселона
Гризманн 40
Гризманн 77
2:3
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Де Маркос 42
Вильялибре 90
Уильямс 94

На пути к финалу Суперкубка Испании «Барселона» прошла «Реал Сосьедад». «Атлетик» победил «Реал» в другом полуфинале.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Барселона
#Футбол
#Антуан Гризманн
#Суперкубок Испании
#Атлетик Бильбао
#Оскар Де Маркос