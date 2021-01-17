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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Барселона
Барселона
Гризманн 40
Гризманн 77
2:3
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Де Маркос 42
Вильялибре 90
Уильямс 94
Суперкубок Испании, Финал
Суперкубок Испании,
Финал
Испания
17 янв. 2021, 23:00 МСК
17.01.2021, 23:00 МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
События
Составы
Барселона
мин
-
Лангле
Клеман Лангле
108
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
122
18
Альба
Жорди Альба
122
2
Дест
Серджино Дест
46
15
Араухо
Рональд Араухо
122
5
Бускетс
Серхио Бускетс
97
21
де Йонг
Френки де Йонг
122
10
Месси
Лионель Месси
122
7
Гризманн
Антуан Гризманн
40'
77'
40', 77'
122
11
Дембеле
Усман Дембеле
88
16
Педри
Педри
88
Запасные
13
Нето
Нето
26
Пенья
Иньяки Пенья
23
Умтити
Самуэль Умтити
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
44
Гарсия
Оскар Гарсия
5
Пьянич
Миралем Пьянич
28
Пуч
Рики Пуч
23
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
77
Тринкау
Тринкау
Атлетик
мин
13
Симон
Унаи Симон
122
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
83
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
95
27
Альварес
Ерай Альварес
122
10
Де Маркос
Оскар Де Маркос
42'
42'
122
19
Муньяин
Икер Муньяин
122
21
Капа
Андер Капа
81
16
Дани Гарсия
Дани Гарсия
122
37
Венцедор
Унаи Венцедор
81
22
Гарсия
Рауль Гарсия
83
30
Уильямс
Иньяки Уильямс
94'
94'
108
Запасные
31
Эскьета
Хокин Эскьета
15
Леке
Иньиго Леке
30
Нуньес
Унаи Нуньес
21
Весга
Микель Весга
12
Беренгер
Алекс Беренгер
34
Сансет
Ойан Сансет
11
Гомес
Ибаи Гомес
28
Вильялибре
Асьер Вильялибре
90'
32
Морсильо
Хон Морсильо