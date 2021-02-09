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«Атлетико» упустил победу над «Сельтой». Он лидирует с 8-очковым отрывом при игре в запасе
4 часа назад
Матч 22-го тура между «Атлетико» и «Сельтой» закончился вничью 2:2.
- «Атлетико» пропустил первым, потом вел в счете после дубля Суареса.
- «Сельта» сравняла в самом конце – отличился Факундо Феррейра, который зимой бесплатно пришел из «Бенфики».
- Шесть игроков не могли помочь «Атлетико» в этой игре. Коронавирусом заразились Дембеле, Феликс, Эрмосо, Карраско, Лемар и Эррера, а Триппьер был дисквалифициован.
«Атлетико» – лидер Примеры с 51 очком после 20 матчей. У «Барселоны» и «Реала» по 43 очка и на игру больше.
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