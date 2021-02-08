Игрок в Турции схватил две желтые за минуту против своего клуба. Клуб-арендатор расторг контракт и расследует договорняк

«Эрзурум» (18-е место) сыграл против «Кайсериспора» (16-е). Это важнейшая игра подвала турецкого чемпионата, где в этом сезоне вылетают с 18-го по 21-е место. Изюм матча – появление на поле Яу Аки. Это ганский полузащитник «Кайсериспора», который сейчас как раз арендован «Эрзурумом». Арендное соглашение позволило ему сыграть против своей команды.

Главный момент игры случился на 34-й минуте. Аки сфолил, получил желтую и начал что-то кричать судье, хотя его останавливали партнеры. Судья тут же показал Аки вторую желтую.