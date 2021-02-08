Игрок в Турции схватил две желтые за минуту против своего клуба. Клуб-арендатор расторг контракт и расследует договорняк
«Эрзурум» (18-е место) сыграл против «Кайсериспора» (16-е). Это важнейшая игра подвала турецкого чемпионата, где в этом сезоне вылетают с 18-го по 21-е место. Изюм матча – появление на поле Яу Аки. Это ганский полузащитник «Кайсериспора», который сейчас как раз арендован «Эрзурумом». Арендное соглашение позволило ему сыграть против своей команды.
Главный момент игры случился на 34-й минуте. Аки сфолил, получил желтую и начал что-то кричать судье, хотя его останавливали партнеры. Судья тут же показал Аки вторую желтую.
Оставшиеся минуты «Эрзурум» провел в меньшинстве, пропустил гол и упустил важную победу. А после игры клуб тут же объявил – он расторгает контракт с Аки:
«Тот факт, что в турецком футболе еще возможны такие события, хорошо показывает, почему он находится в упадке. Нам предъявят обвинения в договорном матче, поэтому будет проведено расследование. Аки получил за минуту две желтые карточки в очень важном для нас матче, поэтому мы расторгаем с ним контракт».
Президент «Эрзурума» тоже категоричен:
«Должно быть, Аки глуп, когда фолил. Но потом как будто кричит судье: «Дайте мне красную!» Как только он ее получает, то вдруг становится похож на кота».
Ответ «Кайсериспора» – воу, мы же дружим клубами, вы жестко перегнули:
«У нас с «Эрзурумом» дружеские отношения. И нас расстроило их официальное заявление. Ведь это не мы прописывали в договоре, что Аки может сыграть против нашей команды. Связывать потерю очков с этой красной карточкой – уродливо и неприлично. Это иррациональное оправдание.
Призываем «Эрзурум» обосновать свои претензии перед компетентными органами. А мы будем на юридическом уровне защищать себя от клеветы безответственных руководителей, которые скрывают свои неудачи клеветой на соперников»