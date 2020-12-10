Паоло Росси попал на ЧМ через месяц после двухлетнего бана за договорняк. Он нарушил обещание не приезжать в сборную и покорил мир
Умер Паоло Росси. Звезда «Ювентуса», «Милана», сборной Италии и обладатель всех-всех элитных трофеев. Он вошел в историю за 1982-й – лучший год в карьере, где были победа на чемпионате мира и «Золотой мяч».
Парадокс сюжета: за два года до этого Росси стал фигурантом первого крупного скандала итальянского футбола с договорняками и получил двухлетнюю дисквалификацию. Которая закончилась прямо перед событиями-1982. Попадание Росси на чемпионат мира тогда – чудо искупления и немного хитрости.
Из-за расследования по договорнякам Росси заклевал народ. После суда он пообещал не возвращаться в сборную
В 1980 году в Италии громыхнул скандал, который сейчас известен как Тотонеро. Все началось со слухов об участии клубов Серии В в мутных договоренностях, а закончилось масштабным расследованием итальянской полиции. Пострадали «Милан», «Лацио» (они даже улетели из лиги), «Авеллино», «Болонья» и «Перуджа».
Игроков штрафовали по-разному. Кто-то получал дисквалификацию (минимальный срок – три месяца). Кто-то – тюремный срок. Паоло Росси подходил под вторую категорию.
Договорной результат касался матча «Перуджи», за которую играл Росси, и «Авеллино». Планируемый результат – ничья, но при этом Росси должен был забить два мяча. За нужный результат Росси получил взятку размером с недельную зарплату плюс бонус сверху за участие.
Когда вскрылись все детали, Италия сделала Росси изгоем.
Фанаты освистывали его, собирались возле дома, оскорбляли. Они просили руководство «Перуджи» немедленно порвать контракт. Но Росси был одним из талантов страны – поэтому боссы «Перуджи» не пошли на расставание даже после решения суда. Хотя в «Перудже» он все равно был в годовой аренде. Его собственник «Виченца» до этого рухнула из вышки, и Росси ушел ради практики на нормальном уровне.
Суд дисквалифицировал Паоло Росси на три года (апелляция скостила срок до двух лет) и отправила в тюрьму на несколько месяцев.
Последнее интервью Росси перед тюрьмой:
«Я подвел всех. Хотя между нами было джентльменское соглашение о результате. Нас устраивал результат. Все было в рамках закона. Но из меня сделали преступника. Я еще раз скажу, что подвел всех. Даже после дисквалификации я никогда не вернусь в сборную. Мне нет в ней места. Даже если я заслужу игрой».
Росси (сам) провернул трансфер в «Ювентус» во время дисквалификации. Клуб пролез через лазейку регламента
Во время дисквалификации России открыл виноградник на юге Италии, занялся виноделием и домашним хозяйством. Бан запрещал ему тренироваться с профессиональным командами, поэтому некоторое время после тюрьмы он играл с любителями в родном Риме.
Дисквалификация Росси заканчивалась в мае-1982. Но переход в «Ювентус» он провернул за год до этого.
Этот трансфер – небольшая помощь «Виченце». К лету 1981-го клуб растерял все сбережения и утонул в долгах. Игроки не получали зарплату по полгода, поэтому Росси как самая дорогая звезда решился на трансфер.
Претендентов было немного – «Рома», «Лацио» и «Ювентус», дальше академии которого Росси так и не прошел в юношеском возрасте. «Рома» и «Лацио» предлагали не больше миллиона и не хотели трансфера раньше лета 1982-го. «Ювентус» пообещал 1,5 млн (хотя в итоге заплатил 1,75 – данные Transfermarkt) и оформил сделку на год раньше.
Росси вспоминал:
«Было две недели, когда я почти каждый день ездил из Рима в Турин. Во время дисквалификации я жил в родном городе, поэтому дорога была очень долгой. Со стороны «Виченцы» был спортивный директор, но я вел переговоры чуть ли не сам.
«Ювентус» ссылался на мою дисквалификацию и какое-то время предлагал меньше, чем «Рома» и «Лацио». Тогда я пообещал, что сделаю клуб чемпионом, если он заплатит больше. Они согласились. Я ни цента не забрал себя как часть сделки – я все отдал «Виченце». Клуб сделал многое для меня. Я хотел отплатить ему тем же».
Юристы «Юве» посыпали запросы чиновникам и давили, что в регламенте о банах нет ни слова о возможности переходов в период дисквалификации. Сработало.
Под приветственный жест клуб подарил Росси дом в пригороде Турина и позволил тренироваться на базе. Но по закону еще год Росси делал это в одиночестве.
Помните, как Росси пообещал больше не приезжать в сборную? Забудьте: он лично просил тренера, чтобы тот взял его на ЧМ
Дисквалификация Росси закончилась за месяц до старта чемпионата мира-1982. Так вспоминал этот момент Энцо Беарзот, который работал с Италией перед ЧМ:
«Мы переглядывались с ассистентами и понимали, что Росси не упустит возможность поехать на чемпионат мира. На следующий день – звонок: «Алло, это Паоло Росси. Тренер, пожалуйста, возьмите меня».
Я помню, что сказал ему: он не в форме. И еще раз напомнил его же слова про отказ от вызовов. Росси ответил: «Я говорил все это на эмоциях, я хочу стать чемпионом с Италией. Это мечта всей моей жизни».
Честно говоря, я не сомневался, что он хорошо потренировался самостоятельно. Первая совместная тренировка подтвердила это».
Три стадии Паоло России на том чемпионате мира.
1. Разочарование. Росси хило выглядел в стартовых матчах, за что итальянская пресса мочила его еще сильнее.
2. Принятие проблемы. Росси признался, что сам все чувствует. Отвлечься от плохих мыслей ему помогали Беарзот и близкие. В матче против Перу (1:1) Росси не забил, и его заменили после первого тайма. Беарзот подошел.
– Стой здесь и готовься.
– Чего? К чему? Я же заменен.
– К следующей игре.
Перед матчем с Бразилией во втором раунде лучший друг подарил ему коралловое ожерелье и сказал, что оно поможет Росси забить три гола бразильцам. Росси принял подарок и реально оформил хет-трик.
3. Успех. В полуфинале Росси выдал дубль с Польшей, а в финале забил ФРГ.
«Это моя реабилитация за поступок, который сделал последние два года моей жизни самыми ужасными. Я благодарен всем за поддержку. Я обещаю стать образцом – больше я в такие истории никогда не попаду».
Росси стал лучшим бомбардиром турнира, набрал прекрасную форму и был символом нового «Ювентуса» на старте сезона-1982/83. И получил за все это «Золотой мяч».
Вот история о том, как Росси узнал о своей номинации:
«Это был выходной. Я поехал посмотреть, как идут дела в моем винном магазинчике в Тоскане. Знаете, небольшое уютное местечко, где можно купить хорошее вино и иногда – масло.
В тот момент, когда я смотрел какую-то документацию, мне позвонили из «Ювентуса»: «Паоло, ты должен вернуться в Турин, завтра мы едем на церемонию вручения «Золотого мяча». Ты номинирован». Я обалдел и в тот же момент сел в машину».