Паоло Росси попал на ЧМ через месяц после двухлетнего бана за договорняк. Он нарушил обещание не приезжать в сборную и покорил мир

Из-за расследования по договорнякам Росси заклевал народ. После суда он пообещал не возвращаться в сборную

В 1980 году в Италии громыхнул скандал, который сейчас известен как Тотонеро. Все началось со слухов об участии клубов Серии В в мутных договоренностях, а закончилось масштабным расследованием итальянской полиции. Пострадали «Милан», «Лацио» (они даже улетели из лиги), «Авеллино», «Болонья» и «Перуджа».

Игроков штрафовали по-разному. Кто-то получал дисквалификацию (минимальный срок – три месяца). Кто-то – тюремный срок. Паоло Росси подходил под вторую категорию.

Договорной результат касался матча «Перуджи», за которую играл Росси, и «Авеллино». Планируемый результат – ничья, но при этом Росси должен был забить два мяча. За нужный результат Росси получил взятку размером с недельную зарплату плюс бонус сверху за участие.

Когда вскрылись все детали, Италия сделала Росси изгоем.

Фанаты освистывали его, собирались возле дома, оскорбляли. Они просили руководство «Перуджи» немедленно порвать контракт. Но Росси был одним из талантов страны – поэтому боссы «Перуджи» не пошли на расставание даже после решения суда. Хотя в «Перудже» он все равно был в годовой аренде. Его собственник «Виченца» до этого рухнула из вышки, и Росси ушел ради практики на нормальном уровне.

Суд дисквалифицировал Паоло Росси на три года (апелляция скостила срок до двух лет) и отправила в тюрьму на несколько месяцев.

Последнее интервью Росси перед тюрьмой:

«Я подвел всех. Хотя между нами было джентльменское соглашение о результате. Нас устраивал результат. Все было в рамках закона. Но из меня сделали преступника. Я еще раз скажу, что подвел всех. Даже после дисквалификации я никогда не вернусь в сборную. Мне нет в ней места. Даже если я заслужу игрой».