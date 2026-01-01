Паоло Росси

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Умер Паоло Росси. Он побеждал на ЧМ-1982 и был обладателем «Золотого мяча»
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Паоло Росси попал на ЧМ через месяц после двухлетнего бана за договорняк. Он нарушил обещание не приезжать в сборную и покорил мир
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