Умер Паоло Росси. Он побеждал на ЧМ-1982 и был обладателем «Золотого мяча»

Итальянец Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. La Gazzetta dello Sport пишет, что причиной смерти стал рак легких.

Паоло Росси известен по выступлениям за «Ювентус» и «Милан». Вместе с «Юве» он дважды побеждал в Серии А, по разу – в Кубке Кубков, в Кубке европейских чемпионов и в Суперкубке УЕФА.

Вместе со сборной Италии он победил на чемпионате мира в 1982-м. В том же году издание France Football вручило ему «Золотой мяч».