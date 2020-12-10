Паоло Росси
Серия А
Футбол
Ювентус
Милан
Италия
Умер Паоло Росси. Он побеждал на ЧМ-1982 и был обладателем «Золотого мяча»
10 декабря, 10:22
Итальянец Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. La Gazzetta dello Sport пишет, что причиной смерти стал рак легких.
Паоло Росси известен по выступлениям за «Ювентус» и «Милан». Вместе с «Юве» он дважды побеждал в Серии А, по разу – в Кубке Кубков, в Кубке европейских чемпионов и в Суперкубке УЕФА.
Вместе со сборной Италии он победил на чемпионате мира в 1982-м. В том же году издание France Football вручило ему «Золотой мяч».
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