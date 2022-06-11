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Лига наций: во сколько начало матча Германия – Италия, 14 июня 2022 года

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Таблица группы А3 в Лиге наций выглядит так:

14 июня состоится матч лидера этой группы и команды с третьей строчки: Италии и Германии. И между ними всего два очка.

Данные по началу трансляции:

  • Трансляция начнется в 21:45 по московскому времени;
  • Сама встреча начнется в 22:00.

Где смотреть матч Германия – Италия: во сколько прямая трансляция матча Лиги наций, 14 июня 2022 года

Источник:
Гол
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