Лига наций
Италия
Германия
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Лига наций: во сколько начало матча Германия – Италия, 14 июня 2022 года
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Таблица группы А3 в Лиге наций выглядит так:
14 июня состоится матч лидера этой группы и команды с третьей строчки: Италии и Германии. И между ними всего два очка.
Данные по началу трансляции:
- Трансляция начнется в 21:45 по московскому времени;
- Сама встреча начнется в 22:00.
Где смотреть матч Германия – Италия: во сколько прямая трансляция матча Лиги наций, 14 июня 2022 года
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