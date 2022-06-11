Лига наций: во сколько начало матча Германия – Италия, 14 июня 2022 года

14 июня состоится матч лидера этой группы и команды с третьей строчки: Италии и Германии. И между ними всего два очка.

Данные по началу трансляции:

Трансляция начнется в 21:45 по московскому времени;

Сама встреча начнется в 22:00.

Где смотреть матч Германия – Италия: во сколько прямая трансляция матча Лиги наций, 14 июня 2022 года