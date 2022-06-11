Где смотреть матч Германия – Италия: во сколько прямая трансляция матча Лиги наций, 14 июня 2022 года

В 4-м туре группы 3 Лига А в Лиге наций встречаются сборные Германии и Италии. Итальянцы идут на первой строчке в группе, немцы – на третьем.

Матч состоится 14 июня в Германии. Он пройдет на стадионе «Боруссия парк» в Менхенгладбахе.

Данные по трансляции: