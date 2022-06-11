Лига наций
Италия
Германия
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Где смотреть матч Германия – Италия: во сколько прямая трансляция матча Лиги наций, 14 июня 2022 года
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В 4-м туре группы 3 Лига А в Лиге наций встречаются сборные Германии и Италии. Итальянцы идут на первой строчке в группе, немцы – на третьем.
Матч состоится 14 июня в Германии. Он пройдет на стадионе «Боруссия парк» в Менхенгладбахе.
Данные по трансляции:
- Встречу покажет «Оkko»;
- Начало – в 21:45 по московскому времени.
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