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Италия – Аргентина, прогноз и ставки на матч: 1 июня

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Первый в новой истории розыгрыш Финалиссимы пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Встретятся чемпион Европы-2020 Италия и победитель Кубка Америки-2021 Аргентина.

  • Матч пройдет 1 июня.
  • Начало – в 21:30 по московскому времени.
  • Winlineсчитает в матче фаворитом сборную Аргентины, на ее победу можно поставить за 2,6. Победа Италии оценена коэффициентом 2,95. Матч ожидается не слишком голевым. Ставка ТМ2,5 идет за 1,56.

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Италия
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Аргентина

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Аргентина

  • «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 21:30.
  • Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

Ранее это соревнование проводилось дважды, но уже давно. В 1985 году Франция обыграла Уругвай 2:0 в Париже. В 1993-м Аргентина выиграла у Дании по пенальти (1:1, 5:4) в Мар-дель-Плате. Каниджа, Вилфорт и Гольдбек тогда промахнулись в серии. А первые три удара у Аргентины нанесли Диего Марадона, Габриэль Батистута и Диего Симеоне.

Италия выиграла чемпионат Европы, но с тех пор провалила задачу выхода на чемпионат мира, проиграв в марте полуфинал стыкового матча команде Северной Македонии. В товарищеской игре несколькими днями позже она победила Турцию 3:2. После игры с Аргентиной итальянцев ждет матч с немцами в Лиге наций.

Аргентина выиграла Кубок Америки и без особых проблем квалифицировалась на ЧМ-2022, где сыграет в одной из самых интересных групп – с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Ее беспроигрышная серия составляет 31 матч. Последний раз аргентинцы проигрывали в 2019 году – Бразилии в полуфинале Кубка Америки.

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