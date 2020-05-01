Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование

Британская газета Daily Mail развила тему. Она считает, что все необходимые данные Гарсон получил после расследования против незаконной деятельности российских группировок в Испании. В ходе следствия Гарсон наткнулся на файлы в компьютерах и телефонах членов Тамбовской ОПГ.

Что важно знать о репутации Гарсона:

Любит резонансные дела и исторические процессы: за время карьеры Гарсон пытался лишить неприкосновенности Сильвио Берлускони, привлечь к ответственности Генри Киссенджера и найти в братских могилах останки поэта Федерико Гарсия Лорки. В апреле 2010-го Гарсон получил обвинения в превышении должностных полномочий за расследования против франкистов. Верховный суд Испании в 2012 году признал Гарсона виновным в незаконном прослушивании телефонных разговоров (не за это дело, а за прослушку телефонов испанских политиков) и отстранил от юридической деятельности за 11 лет. Гарсон также обвинялся в получении денег от банка Santader на участие в семинарах, за что отказался рассматривать дело о нарушении банком налогового законодательства.

Бывший игрок «Зенита» признавался в неком договорняке – и ходил на допрос в УЕФА

В 2014-м Эрик Хаген дал интервью норвежскому изданию VG Sporten, где рассказал, что в «Зените» он сыграл договорняк в неназванном матче Кубка УЕФА.

«Один из наших игроков знал судью, и это уже было странно. У нас были невероятные бонусы за победу в Европе – по 12 тысяч долларов. Перед началом игры этот самый игрок сказал, что каждый из нас скинется по три тысячи на судью. Мы выиграли. Я тогда сказал, что это все дерьмо, что мы в любом случае сильнее соперника. Но футболисты согласились скинуться. Я был в ярости, сломал дверь и зеркала, но отдал три тысячи из моего бонуса. Партнер подошел ко мне и сказал, что больше такого не будет».

Позже Хаген давал показания специальной комиссии УЕФА, но эта история ничем не закончилась.

УЕФА не нашел никаких доказательств и уволил сотрудников, которые оклеветали «Баварию»

Сразу же после появления подозрений о договорном матче УЕФА начал расследование по этой теме. УЕФА обратился к испанской полиции, которые предоставили союзу расшифровку телефонных разговоров. Подлинность этих разговоров никто не доказал, других доказательств договорного матча УЕФА не нашел. За два года дело возобновлялось несколько раз. ABC писало, что расследование вели на территории нескольких стран (видимо, Испания, Россия и Германия). И лишь в 2010-м УЕФА заявил, что не нашел ничего подозрительного в этом матче.

В 2008-м информатор УЕФА Робин Бокшич, который продвигал дело по матчу «Зенита» и «Баварии», публично обвинил «Баварию» в организации договорного матча. В том же году Бокшич рассказал немецкому еженедельнику Stern, что «Бавария» не особо сопротивлялась «Зениту», потому что получила крупную сумму. «Бавария» в ответ пожаловалась на Бокшича в немецкую прокуратуру за клевету.