Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование
В 2008 году «Зенит» раскатал «Баварию» в полуфинале Кубка УЕФА на «Петровском»: голы Погребняка (два), Файзулина и Зырянова – русский клуб впервые прошел в финал так шумно и эффектно.
После матча «Зенит» хвалил даже легенда «Баварии» Оливер Кан, который как раз пропустил все эти голы: «У нас просто не было никаких шансов. Мы встретились с соперником, показавшим суперигру. «Зенит» безжалостно реализовал моменты – так делают футболисты мирового уровня, выступающие в Лиге чемпионов».
Но после того матча до сих пор живут теории заговора, что «Бавария» продалась. Иногда они строятся просто на самой нетипичности результата – говорить о таком нет смысла. Но иногда у подозрения появляется фактологическая основа.
Давайте разберемся.
Испанский судья заявил, что «Бавария» получила 50 миллионов за матч, а в деле замешаны члены Тамбовской ОПГ
В октябре 2008-го в полицию Мадрида обратился судья Бальтасар Гарсон. В Испании он известен громкими делами против диктатора Чили Августо Пиночета (испанский суд выдал ордер на его арест и депортацию из Лондона за дела о массовых пропажах и смертях граждан Испании на территории Чили) и режима генерала Франко (Гарсон открыл дело, чтобы признать репрессии Франко преступлениями против человечности). По делу о договорняке «Зенита» и «Баварии» Гарсон сказал: российская преступная группировка заплатила «Баварии» за поражение с нужным счетом.
По данным Гарсона, подкупом «Баварии» занимался питерский предприниматель Геннадий Петров (известен как глава Тамбовской преступной группировки). Аргументы Гарсона в пересказе издания El Pais:
- Он ссылается на записи телефонных разговоров Петрова с его помощником Леонидом Христофоровым. Гарсон утверждает, что Петров за несколько дней до матча в разговоре назвал итоговый счет.
- Петров заплатил «Баварии» 50 миллионов. Гарсон не назвал валюту.
- Гарсон также сказал, что в результате заинтересованы другие члены ОПГ. Например, Виталий Изгилов, у которого был общий бизнес с одним из игроков «Зенита».
Британская газета Daily Mail развила тему. Она считает, что все необходимые данные Гарсон получил после расследования против незаконной деятельности российских группировок в Испании. В ходе следствия Гарсон наткнулся на файлы в компьютерах и телефонах членов Тамбовской ОПГ.
Что важно знать о репутации Гарсона:
- Любит резонансные дела и исторические процессы: за время карьеры Гарсон пытался лишить неприкосновенности Сильвио Берлускони, привлечь к ответственности Генри Киссенджера и найти в братских могилах останки поэта Федерико Гарсия Лорки.
- В апреле 2010-го Гарсон получил обвинения в превышении должностных полномочий за расследования против франкистов.
- Верховный суд Испании в 2012 году признал Гарсона виновным в незаконном прослушивании телефонных разговоров (не за это дело, а за прослушку телефонов испанских политиков) и отстранил от юридической деятельности за 11 лет.
- Гарсон также обвинялся в получении денег от банка Santader на участие в семинарах, за что отказался рассматривать дело о нарушении банком налогового законодательства.
Бывший игрок «Зенита» признавался в неком договорняке – и ходил на допрос в УЕФА
В 2014-м Эрик Хаген дал интервью норвежскому изданию VG Sporten, где рассказал, что в «Зените» он сыграл договорняк в неназванном матче Кубка УЕФА.
«Один из наших игроков знал судью, и это уже было странно. У нас были невероятные бонусы за победу в Европе – по 12 тысяч долларов. Перед началом игры этот самый игрок сказал, что каждый из нас скинется по три тысячи на судью. Мы выиграли. Я тогда сказал, что это все дерьмо, что мы в любом случае сильнее соперника. Но футболисты согласились скинуться. Я был в ярости, сломал дверь и зеркала, но отдал три тысячи из моего бонуса. Партнер подошел ко мне и сказал, что больше такого не будет».
Позже Хаген давал показания специальной комиссии УЕФА, но эта история ничем не закончилась.
УЕФА не нашел никаких доказательств и уволил сотрудников, которые оклеветали «Баварию»
Сразу же после появления подозрений о договорном матче УЕФА начал расследование по этой теме. УЕФА обратился к испанской полиции, которые предоставили союзу расшифровку телефонных разговоров. Подлинность этих разговоров никто не доказал, других доказательств договорного матча УЕФА не нашел. За два года дело возобновлялось несколько раз. ABC писало, что расследование вели на территории нескольких стран (видимо, Испания, Россия и Германия). И лишь в 2010-м УЕФА заявил, что не нашел ничего подозрительного в этом матче.
В 2008-м информатор УЕФА Робин Бокшич, который продвигал дело по матчу «Зенита» и «Баварии», публично обвинил «Баварию» в организации договорного матча. В том же году Бокшич рассказал немецкому еженедельнику Stern, что «Бавария» не особо сопротивлялась «Зениту», потому что получила крупную сумму. «Бавария» в ответ пожаловалась на Бокшича в немецкую прокуратуру за клевету.
«Бавария» опиралась на то, что Бокшич не представил главе дисциплинарного комитета УЕФА Петеру Лимахеру никаких доказательств. В официальном заявлении секретать УЕФА Джанни Инфантино пообещал «Баварии», что разберется с Бокшичем (позже его уволили). Лимахера же Инфантино сначала защищал, но позже УЕФА отстранил его от работы.
«Бавария» довела дело Лимахера и Бокшича до суда. В итоге оба выплатили клубу штраф (9 тысяч и 5,4 тысячи евро соответственно). В суде Лимахер не представил доказательства своего заявления по «Баварии». Бокшич также не нашел доказательств и отрицал, что сообщил УЕФА о сумме, полученной «Баварией» за матч.
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Реакции на обвинения «Зенита» и «Баварии» в договорном матче:
• Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов: «Подобные измышления не комментируют, клеветников ставят на место. Чем мы и займемся. Могу лишь обратить внимание на два обстоятельства. Задеты честь и достоинство не только футбольного клуба «Зенит», может быть, даже не столько «Зенита», потому что особой привязки к нашему клубу в публикациях испанцев нет, сколько «Баварии» и «Глазго Рейнджерс». И отвечать мы будем сообща».
• Оливер Кан: «Полный бред. У нас все игроки миллионеры, и зачем «Баварии» торговать матчами? Я еще понимаю, третья лига, четвертая – там могу что-то такое представить. Но в Кубке УЕФА? Чушь какая-то. Как бы то ни было, УЕФА все проверил».
• Председатель правления «Баварии» (и бывший президент клуба) Карл-Хайнц Руммениге: «Я был в шоке от того, с какими обвинениями пришлось столкнуться «Баварии». Мне нужны внятные объяснения со стороны УЕФА, как такое могло произойти. У нашего клуба безупречная репутация. Мы можем с уверенностью заявить, что «Бавария» никогда не давала повода для подобных обвинений. Мы хотим, чтобы никто не мог испортить имидж «Баварии».