Матч «МЮ» и «Реала» изменил футбол. Это он вдохновил Абрамовича на покупку «Челси», а тот – денежных шейхов

«Манчестер Юнайтед» принимал «Реал» в ответном четвертьфинале, проиграв первый 1:3. В 2000-м они уже выдавали суперматч – после 0:0 в Мадриде «МЮ» был фаворитом, но проиграл 2:3 – там были дубль Рауля, красивейший гол Бекхэма с дриблингом, финт пяткой Редондо и еще много всего интересного.

Превзойти тот матч по зрелищности и драматургии было непросто, но в 2003-м – удалось. Тем же командам, на том же стадионе.

Вероятно, вы до сих пор хорошо помните эту игру, поэтому описывать ее смысла нет. Только ключевые события: