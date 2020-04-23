Матч «МЮ» и «Реала» изменил футбол. Это он вдохновил Абрамовича на покупку «Челси», а тот – денежных шейхов
В сезоне-2002/03 Лига чемпионов была роскошной. Два ярких групповых этапа, суперинтриги в каждом из четвертьфиналов, миланское дерби и драма Недведа в полуфиналах – только финал по зрелищности подкачал, «Милан» и «Ювентус» сгоняли 120 минут без голов.
Зато был матч, который многие еще долго называли (и до сих пор называют) вообще лучшим за всю историю ЛЧ.
«Манчестер Юнайтед» принимал «Реал» в ответном четвертьфинале, проиграв первый 1:3. В 2000-м они уже выдавали суперматч – после 0:0 в Мадриде «МЮ» был фаворитом, но проиграл 2:3 – там были дубль Рауля, красивейший гол Бекхэма с дриблингом, финт пяткой Редондо и еще много всего интересного.
Превзойти тот матч по зрелищности и драматургии было непросто, но в 2003-м – удалось. Тем же командам, на том же стадионе.
Вероятно, вы до сих пор хорошо помните эту игру, поэтому описывать ее смысла нет. Только ключевые события:
- Три года назад «МЮ» убил Рауль, но в этом матче он не играл из-за операции на аппендиците. Нашелся другой герой;
- Роналдо пробил Бартеза в ближний угол в начале матча – ван Нистелрой сравнял счет под конец первого тайма;
- Роналдо забил в начале второго тайма – тут же Эльгера срезал мяч в свои ворота – 2:2;
- Роналдо оформил хет-трик на 59-й минуте – 2:3, «МЮ» для выхода теперь надо было забивать еще четырежды;
- На последние полчаса вышел Бекхэм. Прошло два месяца с инцидента с Фергюсоном и бутсой. Через восемь минут после выхода Бекс красиво забил штрафной, а ближе к концу оформил дубль – 4:3. Это был его последний гол за «МЮ» в ЛЧ.
«Честно говоря, даже при 0:3 я думал, что у нас остаются шансы», – рассказывал за три года до этого Тедди Шерингем про матч на «Олд Траффорд», когда «МЮ» проиграл 2:3. То же ощущение было и при просмотре матча в 2003-м – что даже четыре гола у «Реала» «МЮ» был способен отыграть. Как и то, что «Реал» может легко забить еще. Голевых моментов было очень много.
Роналдо тогда заменили на 67-й минуте, и стадион проводил его овацией. «Никогда не забуду эту ночь», – восхитился он и своему достижению, и реакции англичан. «Фанаты «МЮ» разбираются в футболе, и им выпала честь смотреть за игрой Роналдо», – реакция Бекхэма.
Восхищались и тренеры – Висенте дель Боске был в восторге от игроков, и болельщиков, Алекс Фергюсон хвалил уровень матча: «Эта игра подарила футбол, какой порой рисуется в смелых мечтах».
В автобиографии Фергюсон вспоминал:
«Фанаты «Манчестера» всегда готовы признать высокий класс противника, этого не отнять. Бывали времена, когда я с горечью говорил себе: «Ну же, давайте, поаплодируйте сопернику, а? А я тем временем пойду в раздевалку и всыплю своим игрокам по первое число». Помню, какую овацию они устроили бразильцу Роналдо, после того как тот забил три гола в наши ворота в матче ЛЧ. Покидая поле, он выглядел ошарашенным, как, кстати, и тренер «Реала»
«К сожалению, оправиться от 1:3 в Мадриде мы не смогли. Ответный матч мы выиграли 4:3, но такой счет лишь создает иллюзию. Как позже доказал «Ювентус», «Реал» можно победить, но только если не пропускать от него легкие голы, чем мы страдали в обоих матчах», – писал в своей автобиографии Рой Кин.
Не так давно Хабиб Нурмагомедов вспомнил об этом матче, назвав его лучшим клубным:
Решение Абрамовича о покупке «Челси» именно после этого матча подтверждали как минимум два известных человека. Это Алекс Фергюсон и российский бизнесмен Александр Мамут. Уже через три месяца Абрамович потратил 140 миллионов фунтов на покупку контрольного пакета акций «Челси».
Абрамович не следил за футболом, но поворотным моментом называют именно эту игру. Он присматривался к лондонскому клубу из-за бизнес-интересов в этом городе. Изначально подумывал о «Тоттенхэме». «Я сказал: «Покупайте «Челси». Вам придется поменять половину команды. В «Тоттенхэме» нужно сменить всю», – вспоминал бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон.
«Челси» обратил на себя внимание не только крупными трансферами (сразу 169 миллионов за сезон-2003/04 и столько же за следующий), но и назначением Жозе Моуринью, который с первой же пресс-конференции назвал себя особенным. А дальше – успешные годы и 18 трофеев. «Челси» выиграл оба еврокубка, пять раз становился чемпионом Англии.
Пример «Челси» был успешным, хотя английская пресса не раз прикидывала, когда Абрамовичу надоест клуб, и что с ним будет дальше. Но он все никак не надоедал, только еще больше побеждал. До Абрамовича историй о вложениях в футбольный клуб историй было мало, после его успехов подобные сделки стали привычными.
Тот матч «МЮ» – «Реал» действительно изменил футбол навсегда – здесь нет никакого пафоса и даже особого преувеличения. Без этого матча большие деньги бизнесменов в футбол все равно бы когда-нибудь пришли. Но совпало именно так по цепочке: суперматч и впечатление – покупка клуба и успехи – покупки многих клубов и большие вложения. Таким нам и известен футбол в последние десять лет до коронавирусной эпохи.
Плохо это или хорошо – вопрос для отдельной темы. Что точно хорошо – что случился тот матч в Манчестере. Он был прекрасен.