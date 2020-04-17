8:2 – разгром «Арсенала», в который до сих пор невозможно поверить

Третий тур АПЛ сезона-2011/12, «МЮ» принимал «Арсенал». Команды вкатывались по-разному:

• «МЮ» выиграл Суперкубок у «Ман Сити» 3:2 (отыгрыш с 0:2), взял шесть очков в двух турах.

• «Арсенал» вышел в группу ЛЧ через плей-офф с «Удинезе», но в первых двух турах АПЛ – одно очко.

• «МЮ» подходил к матчу без суперпары травмированных центральных защитников: Фердинанд, правда, был в запасе, но Видича вообще не заявили.

• «Арсенал» тем летом лишился Фабрегаса и Насри, взамен вытащил у «Саутгемптона» 17-летнего Окслейда-Чемберлена, а у «Эвертона» – Артету. Жервиньо – еще один серьезный трансфер «Арсенала» – не мог играть из-за дисквалификации.

Ход матча, который завершился с безумным счетом:

В первом тайме «МЮ» повел 3:0 (Уэлбек, Янг, Руни), но перед перерывом забил Уолкотт – 3:1;

При 1:0 ван Перси не забил пенальти будущим одноклубникам (за год до перехода);

Во втором тайме – еще раз 3:1, уже за десять минут. Забили Руни, Нани и Пак, ответил ван Перси (атаку начал Аршавин) – 6:2 к 75-й минуте;

Еще через пару минут «Арсенал» остался вдесятером из-за удаления Дженкинсона;

8:2 в последнюю десятиминутку сделали Руни и Янг.

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