8:2 – разгром «Арсенала», в который до сих пор невозможно поверить
Третий тур АПЛ сезона-2011/12, «МЮ» принимал «Арсенал». Команды вкатывались по-разному:
• «МЮ» выиграл Суперкубок у «Ман Сити» 3:2 (отыгрыш с 0:2), взял шесть очков в двух турах.
• «Арсенал» вышел в группу ЛЧ через плей-офф с «Удинезе», но в первых двух турах АПЛ – одно очко.
• «МЮ» подходил к матчу без суперпары травмированных центральных защитников: Фердинанд, правда, был в запасе, но Видича вообще не заявили.
• «Арсенал» тем летом лишился Фабрегаса и Насри, взамен вытащил у «Саутгемптона» 17-летнего Окслейда-Чемберлена, а у «Эвертона» – Артету. Жервиньо – еще один серьезный трансфер «Арсенала» – не мог играть из-за дисквалификации.
Ход матча, который завершился с безумным счетом:
- В первом тайме «МЮ» повел 3:0 (Уэлбек, Янг, Руни), но перед перерывом забил Уолкотт – 3:1;
- При 1:0 ван Перси не забил пенальти будущим одноклубникам (за год до перехода);
- Во втором тайме – еще раз 3:1, уже за десять минут. Забили Руни, Нани и Пак, ответил ван Перси (атаку начал Аршавин) – 6:2 к 75-й минуте;
- Еще через пару минут «Арсенал» остался вдесятером из-за удаления Дженкинсона;
- 8:2 в последнюю десятиминутку сделали Руни и Янг.
Нельзя сказать, что по составу «Арсенал» был на порядок слабее «МЮ», хотя фаворитами считались хозяева.
Причин такого разгрома называлось несколько:
• Сверхдисциплинированная игра «МЮ» и очень плотная опека лидеров «Арсенала».
• Быстрый выход «МЮ» из обороны и акцентированная игра флангами вместо давления в центре поля.
• Очень активная игра крайних защитников «МЮ».
• Непредсказуемость в атаке «МЮ» – дальние удары, дриблинг, распасовки, все это чередовались и сильно запутывало оборону «Арсенала».
«Счет, конечно, меня удивил. Может быть, дело в потерях игроков у соперника. Игра носила для нас фантастический характер. Результативность меня поразила», – Алекс Фергюсон был очень доволен.
Арсен Венгер краток: «Это был ужасный день для нас».
«Арсенал» после матча сообщил, что пустит бесплатно на следующую гостевую игру всех своих фанатов, которые посетили «Олд Траффорд» и смотрели на 2:8.
Уэйн Руни в послематчевом интервью рассказал об удивительном совпадении. Первый его гол за «Эвертон», первый в АПЛ за «МЮ», сотый за «МЮ», а потом и 150-й – все были забиты в ворота «Арсенала».
Не все так радужно складывалось для «МЮ» в сезоне дальше. Уже в октябре команда получила унизительные 1:6 дома от «Ман Сити», вылетела из Лиги чемпионов, где в группе не обыграла ни «Бенфику», ни «Базель», а чемпионство в АПЛ уплыло в добавленное время матча «Ман Сити» – «КПР» (те самые 3:2 на последних минутах).
«Арсенал» поначалу никак не мог собраться – четыре поражения в семи первых турах. Потом беспроигрышная серия в АПЛ растянулась на два месяца, а в феврале была победная семиматчевая. «Арсенал» финишировал третьим и остановился на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.