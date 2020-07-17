Сельта
Примера
Футбол
Федор Смолов
«Сельта» со Смоловым вылетит в Сегунду, если не обыграет «Эспаньол», а «Леганес» победит «Реал»
17 июля, 03:40
«Эспаньол» и «Мальорка» официально вылетели из Примеры, третьим неудачником будет «Сельта» или «Леганес».
Оба клуба играют с немотивированными соперниками, но «Сельта» – с последним клубом таблицы («Эспаньол», в гостях), а «Леганес» – с первым («Реал», дома).
Перед последним туром такое положение:
- «Сельта» обезопасится от вылета, если победит «Эспаньол». При ничьей или поражении надо, чтобы «Леганес» не обыграл «Реал».
- «Сельта» вылетит, если не победит «Эспаньол», а «Леганес» выиграет.
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