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Федор Смолов
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#Сельта #Футбол #Федор Смолов #Примера

«Сельта» со Смоловым вылетит в Сегунду, если не обыграет «Эспаньол», а «Леганес» победит «Реал»

17 июля, 03:40

«Эспаньол» и «Мальорка» официально вылетели из Примеры, третьим неудачником будет «Сельта» или «Леганес».

Оба клуба играют с немотивированными соперниками, но «Сельта» – с последним клубом таблицы («Эспаньол», в гостях), а «Леганес» – с первым («Реал», дома).

Перед последним туром такое положение:

  • «Сельта» обезопасится от вылета, если победит «Эспаньол». При ничьей или поражении надо, чтобы «Леганес» не обыграл «Реал».
  • «Сельта» вылетит, если не победит «Эспаньол», а «Леганес» выиграет.
А с чемпионством все понятно
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