Ансу Фати
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#Ансу Фати #Барселона #Примера #Сельта

Фати снова сломался. Это его третья травма за сезон

07 ноября, 12:00

6 ноября в рамках 13-го тура Примеры «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» (3:3). Для Ансу Фати этот матч начался хорошо (забил гол на 5-й минуте), но закончился неожиданно рано (на 46-й минуте он покинул поле из-за травмы).

«Барселона» выпустила заявление о повреждении Фати:

«Клуб подтверждает, что Фати повредил двуглавую мышцу бедра на левой ноге и будет недоступен до полного выздоровления».

  • Два месяца назад он восстановился от травмы, из-за которой пропустил 305 дней.
  • С того момента он залечил еще два повреждения – из-за них он пропустил еще 19 дней.
  • Сейчас он сломался спустя 6 дней после последнего повреждения. Сроки не указаны, но испанские медиа говорят, что Фати пропустит не меньше месяца.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Барселоны»
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