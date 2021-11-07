Ансу Фати
Примера
Барселона
Сельта
Фати снова сломался. Это его третья травма за сезон
07 ноября, 12:00
6 ноября в рамках 13-го тура Примеры «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» (3:3). Для Ансу Фати этот матч начался хорошо (забил гол на 5-й минуте), но закончился неожиданно рано (на 46-й минуте он покинул поле из-за травмы).
«Барселона» выпустила заявление о повреждении Фати:
«Клуб подтверждает, что Фати повредил двуглавую мышцу бедра на левой ноге и будет недоступен до полного выздоровления».
- Два месяца назад он восстановился от травмы, из-за которой пропустил 305 дней.
- С того момента он залечил еще два повреждения – из-за них он пропустил еще 19 дней.
- Сейчас он сломался спустя 6 дней после последнего повреждения. Сроки не указаны, но испанские медиа говорят, что Фати пропустит не меньше месяца.
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