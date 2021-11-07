Фати снова сломался. Это его третья травма за сезон

6 ноября в рамках 13-го тура Примеры «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» (3:3). Для Ансу Фати этот матч начался хорошо (забил гол на 5-й минуте), но закончился неожиданно рано (на 46-й минуте он покинул поле из-за травмы).

«Барселона» выпустила заявление о повреждении Фати:

«Клуб подтверждает, что Фати повредил двуглавую мышцу бедра на левой ноге и будет недоступен до полного выздоровления».