Примера
Барселона
Леванте
«Барселона» потеряла очки в матче с «Леванте». При 2:0 она пропустила дважды за две минуты
7 часов назад
«Барселона» играла с «Леванте» в 36-м туре Примеры. Матч завершился со счетом 3:3. Так развивалась игра:
- «Барселона» отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко. У лидера теперь есть игра в запасе. «Реал» идет ниже, но тоже имеет лишнюю игру.
- У «Барселоны» остаются матчи против «Сельты» и «Эйбара».
- Лионель Месси – лучший бомбардир этого сезона Примеры. Он забил 29 голов и сделал девять ассистов.
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