Примера
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#Примера #Барселона #Леванте

«Барселона» потеряла очки в матче с «Леванте». При 2:0 она пропустила дважды за две минуты

7 часов назад

«Барселона» играла с «Леванте» в 36-м туре Примеры. Матч завершился со счетом 3:3. Так развивалась игра:

Матч завершен
Леванте
Валенсия
Мелеро 57
Моралес 59
Леон 83
3:3
Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 25
Педри 34
Дембеле 64
  • «Барселона» отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко. У лидера теперь есть игра в запасе. «Реал» идет ниже, но тоже имеет лишнюю игру.
  • У «Барселоны» остаются матчи против «Сельты» и «Эйбара».
  • Лионель Месси – лучший бомбардир этого сезона Примеры. Он забил 29 голов и сделал девять ассистов.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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