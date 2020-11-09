Эдгар Мендес
Примера
Леванте
Алавес
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
09 ноября, 16:06
Защитник «Алавеса» Виктор Лагуардиа ударил его вперед – и два мяча чуть не столкнулись.
За эту суматоху судья показал Мендесу желтую. Для него она была второй.
По ссылке можно посмотреть видео в динамике.
«Алавес» в меньшинстве упустил победу и сыграл 1:1. Их тренер Пабло Мачин был недоволен глупым удалением:
«Я злой. В полном составе мы могли выиграть матч. Я уверен, что Мендес не хотел так сыграть, и у него будет объяснение. Но каждый может совершить ошибку и получить второй шанс»
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