Куман дисквалифицирован на два матча Примеры за оскорбление судьи. «Барселона» подаст апелляцию

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пропустит матчи Примеры с «Валенсией» 2 мая и «Атлетико» 8 мая. Федерация футбола Испании дисквалифицировала его за оскорбление судьи.

В игре с «Гранадой» 29 апреля Кумана удалили во втором тайме. В протоколе матча написано, что он сказал четвертому арбитру «Ну и тип»/«Ну и кадр».

Куман после матча отверг обвинения и сказал, что это арбитр оскорблял его.

«Барселона» подаст апелляцию на дисквалификацию Кумана.

«Барселона» занимает третью строчку в таблице за пять туров до конца сезона. У нее равное число очков с «Реалом» (71) и на два меньше, чем у «Атлетико» (73). Один из матчей, который пропустит Куман, будет с «Атлетико».