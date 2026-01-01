Роналд Куман

Дата рождения
21 марта 1963 г.
Достижения
Обладатель Кубка чемпионов УЕФА в качестве игрока
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Футбол
⚡️ «Барселона» уволила Кумана. Ровно год назад с поста президента ушел Бартомеу
#Барселона
Футбол
Группа болельщиков атаковала машину Кумана и мешала выезду из «Камп Ноу». «Барселона» примет меры
#Роналд Куман
Футбол
Президент «Барселоны» сказал, что Куман останется главным тренером вне зависимости от матча с «Атлетико»
#Роналд Куман
Футбол
Куман пропустит две игры в Примере из-за удаления. «Барселона» идет седьмой в таблице и не побеждает с августа
#Роналд Куман
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Футбол
Куман дисквалифицирован на два матча Примеры за оскорбление судьи. «Барселона» подаст апелляцию
#Барселона
Футбол
Месси остался в запасе на матч «Барсы» в Примере. Последний раз такое случалось в сентябре 2019-го
#Лионель Месси
Футбол
Рональд Куман станет главным тренером «Барселоны»
#Роналд Куман
Футбол
Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем
#Роналд Куман