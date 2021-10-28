⚡️ «Барселона» уволила Кумана. Ровно год назад с поста президента ушел Бартомеу

«Барселона» объявила об отставке Рональда Кумана с поста главного тренера.

Куман возглавил «Барселону» летом 2020 года. Из-за этого он покинул сборную Нидерландов, которая через год сыграла на Евро-2020 и вылетела в 1/8 финала.

Куман выиграл с «Барселоной» только Кубок Испании. В Лиге чемпионов-2020/21 его клуб вылетел в 1/8 финала. В чемпионате Испании команда заняла лишь третье место.

В сезоне-2021/22 «Барселона» занимает девятое место после десяти матчей в таблице Примеры. В ЛЧ «Барса» разгромно проиграла «Баварии» и «Бенфике», но победила киевское «Динамо».

Куман был уволен после того, как «Барселона» уступила в чемпионате Испании «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

Куман покинул свой пост 27 октября 2021 года. А 27 октября 2020-го с поста президента ушел Жозеп Бартомеу.