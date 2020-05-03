Роналд Куман
Футбол
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#Роналд Куман #Футбол

Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

03 мая 2020, 21:44

Algemeen Dagblad пишет, что Куману стало плохо во время велопрогулки, после чего его доставили в госпиталь на машине скорой. Сейчас Куману оказана первая помощь, он находится под постоянным наблюдением врачей.

Агент Кумана уже сказал, что ему стало легче. Сейчас он все еще в больнице, но уже 4 мая сможет вернуться домой. Куман собирается попросить у Федерации футбола Голландии небольшой отпуск, чтобы восстановиться и быть в тонусе перед дальнейшей работой со сборной.

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