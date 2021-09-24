Роналд Куман
Примера
Барселона
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#Роналд Куман #Барселона #Примера

Куман пропустит две игры в Примере из-за удаления. «Барселона» идет седьмой в таблице и не побеждает с августа

3 часа назад

Королевская федерация футбола Испании дисквалифицировала Роналда Кумана на два матча Примеры. Он пропустит игры «Барселоны» с «Леванте» и «Атлетико».

Причиной дисквалификации стало его поведение в матче с «Кадисом» (0:0). Арбитр в компенсированное время удалил Кумана из-за споров.

  • «Барселона» в этом сезоне провела шесть игр, но выиграла в двух из них. Она идет в таблице на седьмом месте, а последняя победа была в конце августа.
  • Из-за таких результатов в СМИ обсуждают возможную отставку Кумана. Marca писала, что ключевыми станут три ближайшие игры. Две из них тренер пропустит.
  • Куман признавал сложную ситуацию и объяснял ее финансовой нестабильностью. О ней летом говорило и руководство «Барселоны» – из-за нее клуб продал Лионеля Месси. 
  • Куман работает в клубе с августа 2020 года. В прошлом сезоне «Барселона» финишировала третьей в Примере, а в Лиге чемпионов вылетела в 1/8 финала.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Королевской федерации футбола Испании
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Комментарии (1)
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insaider
2 часа назад

Куман от бессилия рвёт и мечет. Без особой пользы. А дела всё хуже и хуже

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