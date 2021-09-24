Роналд Куман
Примера
Барселона
Куман пропустит две игры в Примере из-за удаления. «Барселона» идет седьмой в таблице и не побеждает с августа
3 часа назад
Королевская федерация футбола Испании дисквалифицировала Роналда Кумана на два матча Примеры. Он пропустит игры «Барселоны» с «Леванте» и «Атлетико».
Причиной дисквалификации стало его поведение в матче с «Кадисом» (0:0). Арбитр в компенсированное время удалил Кумана из-за споров.
- «Барселона» в этом сезоне провела шесть игр, но выиграла в двух из них. Она идет в таблице на седьмом месте, а последняя победа была в конце августа.
- Из-за таких результатов в СМИ обсуждают возможную отставку Кумана. Marca писала, что ключевыми станут три ближайшие игры. Две из них тренер пропустит.
- Куман признавал сложную ситуацию и объяснял ее финансовой нестабильностью. О ней летом говорило и руководство «Барселоны» – из-за нее клуб продал Лионеля Месси.
- Куман работает в клубе с августа 2020 года. В прошлом сезоне «Барселона» финишировала третьей в Примере, а в Лиге чемпионов вылетела в 1/8 финала.
Комментарии (1)
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2 часа назад
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Куман от бессилия рвёт и мечет. Без особой пользы. А дела всё хуже и хуже
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