Куман пропустит две игры в Примере из-за удаления. «Барселона» идет седьмой в таблице и не побеждает с августа

Королевская федерация футбола Испании дисквалифицировала Роналда Кумана на два матча Примеры. Он пропустит игры «Барселоны» с «Леванте» и «Атлетико».

Причиной дисквалификации стало его поведение в матче с «Кадисом» (0:0). Арбитр в компенсированное время удалил Кумана из-за споров.