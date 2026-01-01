Роналд Куман

Дата рождения
21 марта 1963 г.
Достижения
Обладатель Кубка чемпионов УЕФА в качестве игрока
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9 примеров, когда Лапорта говорит одно, но случается – противоположное
#Жоан Лапорта
Год назад Куман по телефону сказал Суаресу, что не нуждается в нем. Тот подколол в ответ: забил «Барсе» и изобразил рукой звонок 📞
#Луис Суарес
Куман уже собирается в отставку, бывшие игроки его ругают. Но новый тренер не решит проблемы «Барселоны»
#Роналд Куман
Парадокс «Барселоны»: с результатами все плохо, но тренер Куман не уходит и даже в обход боссам выступает: «Чудес ждать не стоит»
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#Роналд Куман
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Куман весь сезон проигрывает ключевые матчи в «Барселоне»
#Роналд Куман
У Кумана часто течет кровь из носа на пресс-конференциях. Это из-за приступа, который случился после 96 км на велосипеде
#Роналд Куман
«Барса» показала видео, доказывая судейскую ошибку. Но, похоже, она доказала симуляцию защитника «Барсы» 🤷🏻‍♂️
#Барселона
Бартомеу ушел из «Барселоны». Что дальше? Кто будет новым президентом? Когда выборы? Месси уйдет? А Куман?
#Барселона
У Месси все нормально: красивый дубль и предголевая в товарняке, рукопожатие с Куманом
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#Лионель Месси
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Месси все рассказал: остается из-за суда, семья плакала, руководство – кошмар
#Лионель Месси
Куман фанатично влюблен в «Барсу» 20 лет и мечтал стать главным. Он уже работал там – кончилось войной с лучшим другом ван Галом
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#Роналд Куман
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