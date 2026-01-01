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Тренер
Роналд Куман
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Роналд Куман
Дата рождения
21 марта 1963 г.
Достижения
Обладатель Кубка чемпионов УЕФА в качестве игрока
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9 примеров, когда Лапорта говорит одно, но случается – противоположное
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