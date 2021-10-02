Роналд Куман
Примера
Жоан Лапорта
Атлетико
Барселона
Президент «Барселоны» сказал, что Куман останется главным тренером вне зависимости от матча с «Атлетико»
02 октября, 15:07
Цитата Жоана Лапорты: «Куман останется тренером «Барселоны» вне зависимости от результата сегодняшней игры. Он заслуживает доверия, он легенда «Барселоны». Я ценю, что он согласился тренировать клуб в эти трудные времена».
«Барселона» не побеждает пять матчей подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов она дважды проиграла со счетом 0:3, в Примере – идет на седьмом месте в турнирной таблице без поражений.
Роналд Куман тренирует «Барселону» с августа-2020. В сезоне-2020/21 он выиграл с командой Кубок Испании.
Матч против «Атлетико» пройдет 2 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.
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