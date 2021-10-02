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#Роналд Куман #Барселона #Примера #Атлетико #Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» сказал, что Куман останется главным тренером вне зависимости от матча с «Атлетико»

02 октября, 15:07

dpa / global look press

Цитата Жоана Лапорты: «Куман останется тренером «Барселоны» вне зависимости от результата сегодняшней игры. Он заслуживает доверия, он легенда «Барселоны». Я ценю, что он согласился тренировать клуб в эти трудные времена».

«Барселона» не побеждает пять матчей подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов она дважды проиграла со счетом 0:3, в Примере – идет на седьмом месте в турнирной таблице без поражений.

Роналд Куман тренирует «Барселону» с августа-2020. В сезоне-2020/21 он выиграл с командой Кубок Испании.

Матч против «Атлетико» пройдет 2 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лемар 23
Суарес 44
2:0
Матч завершен
Барселона
Барселона
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер Фабрицио Романо
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