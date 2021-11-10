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Хави
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Хави
Дата рождения
25 января 1980 г.
Достижения
Чемпион мира и Европы
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Лента
Материалы
Новости
Конте и Хави меняют «Тоттенхэм» и «Барсу» еще до первых матчей: минус сэндвичи из меню, увольнение слабых медиков и жесткие системы штрафов
#Антонио Конте
10 ноября 2021, 19:25
Какой Хави как тренер: очень много владения, провалился в азиатской Лиге чемпионов и дважды отказывал «Барсе» – не хотел идти на чужое место
2
#Хави
05 ноября 2021, 17:15
2
Месси надо изменить одну вещь в своей игре, чтобы стать величайшим в истории
1
#Лионель Месси
13 августа 2021, 09:15
1
Месси не забивал головой три года. Он специально так не играет, хотя его любимый гол – головой в финале ЛЧ
#Лионель Месси
20 декабря 2020, 18:48
Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы
1
#Лионель Месси
05 сентября 2020, 16:43
1
Разбираем Хави и Иньесту. Чем они отличаются? Как именно творили? Что по характеру?
2
#Андрес Иньеста
02 июня 2020, 11:05
2
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
09 апреля 2020, 15:34
Хави идеально провел время в Катаре. Помогал беженцам, много забивал, выигрывал в лотерею
#Хави
02 мая 2019, 20:59
«Барселона» снижает зарплаты игрокам на 70%. Месси не против
#Барселона
30 марта 2020, 15:45
Хоакин в 38 оформляет хет-трик за тайм и играет в основе «Бетиса». Секрет в йоге, правильном сне и материнском молоке
#Хоакин Санчес
08 декабря 2019, 17:36