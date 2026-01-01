Хави

Дата рождения
25 января 1980 г.
Достижения
Чемпион мира и Европы
Лента
Материалы
Новости
Конте и Хави меняют «Тоттенхэм» и «Барсу» еще до первых матчей: минус сэндвичи из меню, увольнение слабых медиков и жесткие системы штрафов
#Антонио Конте
Какой Хави как тренер: очень много владения, провалился в азиатской Лиге чемпионов и дважды отказывал «Барсе» – не хотел идти на чужое место
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#Хави
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Месси надо изменить одну вещь в своей игре, чтобы стать величайшим в истории
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#Лионель Месси
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Месси не забивал головой три года. Он специально так не играет, хотя его любимый гол – головой в финале ЛЧ
#Лионель Месси
Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы
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#Лионель Месси
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Разбираем Хави и Иньесту. Чем они отличаются? Как именно творили? Что по характеру?
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#Андрес Иньеста
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Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
Хави идеально провел время в Катаре. Помогал беженцам, много забивал, выигрывал в лотерею
#Хави
«Барселона» снижает зарплаты игрокам на 70%. Месси не против
#Барселона
Хоакин в 38 оформляет хет-трик за тайм и играет в основе «Бетиса». Секрет в йоге, правильном сне и материнском молоке
#Хоакин Санчес