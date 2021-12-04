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Хави
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Хави
Дата рождения
25 января 1980 г.
Достижения
Чемпион мира и Европы
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Новости
Футбол
«Барселона» проиграла «Бетису». Это ее первое поражение при Хави
#Барселона
04 декабря 2021, 20:10
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в первом при Хави матче Лиги чемпионов. Она не забила в трех играх из пяти
#Барселона
24 ноября 2021, 00:51
Футбол
«Барселона» победила «Эспаньол». Это ее первый матч под руководством Хави
#Барселона
21 ноября 2021, 00:56
Футбол
«Барселона» представила Хави как главного тренера на «Камп Ноу»
#Хави
08 ноября 2021, 16:35
1
Футбол
Хави подписал контракт с «Барселоной» до 2024 года. 8 ноября – презентация на «Камп Ноу»
#Хави
06 ноября 2021, 10:13
Футбол
«Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону». Он станет главным тренером после отставки Кумана
#Хави
05 ноября 2021, 13:59
1
Футбол
«Аль-Садд» выпустил заявление о Хави. Клуб подтвердил переговоры с «Барселоной», но отказался его отпускать
#Хави
03 ноября 2021, 21:21
Футбол
«Он имеет двухлетний контракт». «Аль-Садд» ответил на возможный уход Хави в «Барселону»
#Хави
30 октября 2021, 10:58
Футбол
Агуэро, Хави и Вилья записали поздравления для «Сочи». Клуб отмечает трехлетие с момента создания
#Сочи
04 июля 2021, 20:13
Футбол
Хави заразился коронавирусом
#Хави
25 июля 2020, 12:53
Футбол
Хави возглавит «Барселону», если сможет строить команду с нуля
#Хави
29 марта 2020, 16:18
Футбол
Хави отказал «Барселоне», а потом выиграл второй трофей в Катаре
#Хави
18 января 2020, 10:44
Футбол
Хави станет тренером. Его философия – футбол «Барселоны»
#Хави
02 мая 2019, 19:04