Хави
Футбол
Барселона
Хави возглавит «Барселону», если сможет строить команду с нуля
29 марта 2020, 16:18
Об этом рассказал сам Хави: «Ясно, что я хочу вернуться в «Барселону». Я очень взволнован. Теперь, когда я увидел себя тренирующим, думаю, что могу что-то донести до игроков. Но я дал им понять, что вижу себя в проекте, который начался с нуля, и в котором принятие решений было бы моим».
При этом Хави говорит, что не хочет один принимать решения. Все должно быть по примеру его работы в Катаре: Хави советуется с персоналом, но главное слово остается за ним.
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