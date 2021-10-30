Хави
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Аль-Садд
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«Он имеет двухлетний контракт». «Аль-Садд» ответил на возможный уход Хави в «Барселону»
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«Аль-Садд» прокомментировал информацию о возможном уходе Хави с поста главного тренера:
«Руководство подтверждает, что Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, чтобы сохранить наше лидерство в лиге и защитить титул».
Несколько источников писали, что Хави – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны», за которую он играл с 1998 по 2015 год. До этого клуб покинул Роналд Куман.
- Хави тренирует «Аль-Садд» с 2019 года. Это его первая тренерская работа. Всего Хави выиграл с «Аль-Саддом» семь трофеев.
- В прошлом сезоне «Аль-Садд» стал чемпионом Катара. Сейчас клуб лидирует в чемпионате после семи туров.
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