Хави
Примера
Барселона
Аль-Садд
#Хави #Примера #Барселона #Аль-Садд
Поделиться:

«Он имеет двухлетний контракт». «Аль-Садд» ответил на возможный уход Хави в «Барселону»

0

XinHua / Global Look Press

«Аль-Садд» прокомментировал информацию о возможном уходе Хави с поста главного тренера:

«Руководство подтверждает, что Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, чтобы сохранить наше лидерство в лиге и защитить титул».

Несколько источников писали, что Хави – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны», за которую он играл с 1998 по 2015 год. До этого клуб покинул Роналд Куман.

  • Хави тренирует «Аль-Садд» с 2019 года. Это его первая тренерская работа. Всего Хави выиграл с «Аль-Саддом» семь трофеев.
  • В прошлом сезоне «Аль-Садд» стал чемпионом Катара. Сейчас клуб лидирует в чемпионате после семи туров.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Аль-Садда»
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хави
#Примера
#Барселона
#Аль-Садд