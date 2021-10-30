«Он имеет двухлетний контракт». «Аль-Садд» ответил на возможный уход Хави в «Барселону»

«Аль-Садд» прокомментировал информацию о возможном уходе Хави с поста главного тренера:

«Руководство подтверждает, что Хави имеет двухлетний контракт с клубом и полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, чтобы сохранить наше лидерство в лиге и защитить титул».

Несколько источников писали, что Хави – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны», за которую он играл с 1998 по 2015 год. До этого клуб покинул Роналд Куман.