Барселона
Примера
Хави
Эспаньол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Барселона #Хави #Примера #Эспаньол

«Барселона» победила «Эспаньол». Это ее первый матч под руководством Хави

4 часа назад

Мемфис Депай забил единственный мяч в матче «Барселона» – «Эспаньол». Его результативная серия в матчах за клуб и сборную продолжается уже четыре матча.

  • До Хави дебютный матч за «Барселону» против «Эспаньола» как главный тренер проводил Йохан Кройфф.
  • Перед этим «Барселона» не побеждала в Примере четыре матча подряд. Последняя победа была в октябре над «Валенсией».
  • «Барселона» не проигрывает «Эспаньолу» уже семь игр подряд. Последнее поражение было в 2018 году в Кубке Испании.

Турнирная таблица Примеры

Матч завершен
Барселона
Барселона
Депай 48
1:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Конте и Хави меняют «Тоттенхэм» и «Барсу» еще до первых матчей: минус сэндвичи из меню, увольнение слабых медиков и жесткие системы штрафов
Вместе с Хави в «Барселону» идет старший брат. Ему он доверяет больше всех с детства – когда брат подарил Хави свое любимое одеяло
Какой Хави как тренер: очень много владения, провалился в азиатской Лиге чемпионов и дважды отказывал «Барсе» – не хотел идти на чужое место
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Барселона
#Хави
#Примера
#Эспаньол