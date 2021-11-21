«Барселона» победила «Эспаньол». Это ее первый матч под руководством Хави

Мемфис Депай забил единственный мяч в матче «Барселона» – «Эспаньол». Его результативная серия в матчах за клуб и сборную продолжается уже четыре матча.

До Хави дебютный матч за «Барселону» против «Эспаньола» как главный тренер проводил Йохан Кройфф.

Перед этим «Барселона» не побеждала в Примере четыре матча подряд. Последняя победа была в октябре над «Валенсией».

«Барселона» не проигрывает «Эспаньолу» уже семь игр подряд. Последнее поражение было в 2018 году в Кубке Испании.

Турнирная таблица Примеры