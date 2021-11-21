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«Барселона» победила «Эспаньол». Это ее первый матч под руководством Хави
4 часа назад
Мемфис Депай забил единственный мяч в матче «Барселона» – «Эспаньол». Его результативная серия в матчах за клуб и сборную продолжается уже четыре матча.
- До Хави дебютный матч за «Барселону» против «Эспаньола» как главный тренер проводил Йохан Кройфф.
- Перед этим «Барселона» не побеждала в Примере четыре матча подряд. Последняя победа была в октябре над «Валенсией».
- «Барселона» не проигрывает «Эспаньолу» уже семь игр подряд. Последнее поражение было в 2018 году в Кубке Испании.
Источник:Гол
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