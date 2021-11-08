«Барселона» представила Хави как главного тренера на «Камп Ноу»

Хави подписал контракт с «Барселоной» до 2024 года. До этого он тренировал «Аль-Садд», с которым выиграл семь трофеев.

«Мы в «Барселоне». Еще раз повторю: мы не можем ни играть вничью, ни проигрывать, – сказал Хави.

8 ноября прошла презентация на «Камп Ноу», где собрались болельщики. Они скандировали его имя.