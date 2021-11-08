Хави
Примера
Барселона
«Барселона» представила Хави как главного тренера на «Камп Ноу»
08 ноября, 16:35
Хави подписал контракт с «Барселоной» до 2024 года. До этого он тренировал «Аль-Садд», с которым выиграл семь трофеев.
«Мы в «Барселоне». Еще раз повторю: мы не можем ни играть вничью, ни проигрывать, – сказал Хави.
8 ноября прошла презентация на «Камп Ноу», где собрались болельщики. Они скандировали его имя.
- Хави заменил в «Барселоне» Роналда Кумана. Сейчас клуб занимает девятое место в турнирной таблице Примеры.
- Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год, восемь раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
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08 ноября, 20:38
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