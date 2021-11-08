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#Хави #Барселона #Примера

«Барселона» представила Хави как главного тренера на «Камп Ноу»

08 ноября, 16:35

Хави подписал контракт с «Барселоной» до 2024 года. До этого он тренировал «Аль-Садд», с которым выиграл семь трофеев.

«Мы в «Барселоне». Еще раз повторю: мы не можем ни играть вничью, ни проигрывать, – сказал Хави.

8 ноября прошла презентация на «Камп Ноу», где собрались болельщики. Они скандировали его имя.

  • Хави заменил в «Барселоне» Роналда Кумана. Сейчас клуб занимает девятое место в турнирной таблице Примеры.
  • Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год, восемь раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Барселоны»
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Валерий Маликов
08 ноября, 20:38
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