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#Сочи #РПЛ #Давид Вилья #Серхио Агуэро #Хави

Агуэро, Хави и Вилья записали поздравления для «Сочи». Клуб отмечает трехлетие с момента создания

04 июля, 20:13

Футбольный клуб «Сочи» основан 4 июля 2018 года. Сейчас команда играет в РПЛ, в следующем сезоне выступит в еврокубках.

В день рождения клуба его поздравили Мостовой, Кудряшов и другие футболисты. «Сочи» публиковал в твиттере видео с их поздравлениями.

Серхио Агуэро, Хави и Давид Вилья тоже сделали обращения к «Сочи». В каждом видео есть субтитры. Все желали клубу успехов и новых достижений.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Сочи»
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