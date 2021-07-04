Агуэро, Хави и Вилья записали поздравления для «Сочи». Клуб отмечает трехлетие с момента создания

Футбольный клуб «Сочи» основан 4 июля 2018 года. Сейчас команда играет в РПЛ, в следующем сезоне выступит в еврокубках.

В день рождения клуба его поздравили Мостовой, Кудряшов и другие футболисты. «Сочи» публиковал в твиттере видео с их поздравлениями.

Серхио Агуэро, Хави и Давид Вилья тоже сделали обращения к «Сочи». В каждом видео есть субтитры. Все желали клубу успехов и новых достижений.