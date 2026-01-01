Шакира

Дата рождения
2 февраля 1977 г.
Инфо
Колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель
Лента
Материалы
Материалы
История любви Шакиры и Пике – как они влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после десяти лет и двух детей
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#Шакира
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Шакира и Дженнифер Лопес раскрутили Супербоул. Их выступление смотрят миллионы и хвалят другие звезды
#Супербоул
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