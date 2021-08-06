Лионель Месси
Примера
Жоан Лапорта
Барселона
Президент «Барселоны» связал плохое финансовое состояние клуба с прежним руководством. И объяснил этим уход Месси
9 часов назад
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел пресс-конференцию после новости об уходе Лионеля Месси. Главное из нее:
- «Барселона» и Месси готовились к продлению контракта и согласовали условия. Но его не заключили из-за финансовых правил Примеры.
- Лапорта утверждает, что клуб оказался в плохой экономической ситуации из-за предыдущей администрации. Ее возглавлял Жозеп Бартомеу, ушедший в 2020 году.
- У клуба не осталось разницы между расходами на зарплаты и доходами. Клуб тратит на зарплаты 110% доходов, а после ухода Месси цифра снизится до 95%.
- Изначально планировалось продление на два года, но из-за правил Примеры выполнить финансовые требования невозможно. Тогда обсуждался пятилетний контракт.
- После консультаций выяснилось, что с пятилетним контрактом «Барселона» тоже не уложится в финансовые лимиты лиги. Единственным выходом была бы сделка с Примерой сроком на 50 лет, связанная с ТВ-правами. Но клуб от нее отказался, посчитав рискованной.
- Возможным решением была продажа игроков или снижение их зарплат, но не со всеми успели договориться. По словам Лапорты, для контракта на 25 миллионов евро клубу нужно высвободить 100 миллионов в зарплатной ведомости.
- В межсезонье «Барселона» подписывала только тех игроков, которые соглашались на допустимые условия (например, Мемфис Депай и Серхио Агуэро).
- Лапорта подтвердил, что у Месси есть предложения от других клубов. Из-за ограничений по времени и скорого старта чемпионатов переговоры прекратили.
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