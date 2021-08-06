Президент «Барселоны» связал плохое финансовое состояние клуба с прежним руководством. И объяснил этим уход Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел пресс-конференцию после новости об уходе Лионеля Месси. Главное из нее:

«Барселона» и Месси готовились к продлению контракта и согласовали условия. Но его не заключили из-за финансовых правил Примеры.

Лапорта утверждает, что клуб оказался в плохой экономической ситуации из-за предыдущей администрации. Ее возглавлял Жозеп Бартомеу, ушедший в 2020 году.

У клуба не осталось разницы между расходами на зарплаты и доходами. Клуб тратит на зарплаты 110% доходов, а после ухода Месси цифра снизится до 95%.

Изначально планировалось продление на два года, но из-за правил Примеры выполнить финансовые требования невозможно. Тогда обсуждался пятилетний контракт.

После консультаций выяснилось, что с пятилетним контрактом «Барселона» тоже не уложится в финансовые лимиты лиги. Единственным выходом была бы сделка с Примерой сроком на 50 лет, связанная с ТВ-правами. Но клуб от нее отказался, посчитав рискованной.

Возможным решением была продажа игроков или снижение их зарплат, но не со всеми успели договориться. По словам Лапорты, для контракта на 25 миллионов евро клубу нужно высвободить 100 миллионов в зарплатной ведомости.

В межсезонье «Барселона» подписывала только тех игроков, которые соглашались на допустимые условия (например, Мемфис Депай и Серхио Агуэро).

Лапорта подтвердил, что у Месси есть предложения от других клубов. Из-за ограничений по времени и скорого старта чемпионатов переговоры прекратили.