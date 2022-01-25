Как Marvel показывает Россию в новом сериале «Секретное вторжение»: День народного единства, матрешки, «овощные порошки» в кафе
В английских городах Лидс и Галифакс сейчас снимается новый мини-сериал Marvel «Секретное вторжение». Там расскажут о нашествии на Землю скруллов – инопланетян, которые принимают облик других существ.
Жители Лидса и Галифакса засняли интересную деталь – в сериале будет Россия. Куча декораций воссоздают Красную площадь, на которой празднуют День народного единства. Как именно Россия задействована в сериале (небольшой эпизод или полноценная сюжетная ветка с ней) – еще неизвестно.
Зато видно, как специфично Marvel представляет Россию. День народного единства на Красной площади (всюду матрешки!), странные ошибки («овощные порошки») и неожиданно – «Галерея сумасшедшего» (🤨).
«Секретное вторжение» выйдет в этом году на сервисе Disney+. В сериале будет один сезон из шести эпизодов.
Главные звезды сериала: Сэмюэл Л. Джексон, Эмилия Кларк, Оливия Колман.