Как Marvel показывает Россию в новом сериале «Секретное вторжение»: День народного единства, матрешки, «овощные порошки» в кафе

В английских городах Лидс и Галифакс сейчас снимается новый мини-сериал Marvel «Секретное вторжение». Там расскажут о нашествии на Землю скруллов – инопланетян, которые принимают облик других существ.

Жители Лидса и Галифакса засняли интересную деталь – в сериале будет Россия. Куча декораций воссоздают Красную площадь, на которой празднуют День народного единства. Как именно Россия задействована в сериале (небольшой эпизод или полноценная сюжетная ветка с ней) – еще неизвестно.

Зато видно, как специфично Marvel представляет Россию. День народного единства на Красной площади (всюду матрешки!), странные ошибки («овощные порошки») и неожиданно – «Галерея сумасшедшего» (🤨).