На итальянском постере «Доктора Стрэнджа» убран жест «козы» – потому что в Италии он значит обвинение в измене
В мае этого года выйдет один из самых ожидаемых фильмов Marvel – «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Это продолжение фильма «Доктор Стрэндж» 2016 года.
Несколько медиа заметили, что в итальянской версии фильм рекламируется через немного измененный постер.
Обратите внимание на итальянский постер слева. У него отличается жест, который Доктор Стрэндж показывает на англоязычном постере.
Все дело в особенностях итальянских жестов. И «коза» (вытянутые вперед мизинец и указательный палец) имеет в Италии несколько негативных значений.
- Кто-то изменил жене или мужу – и у него появились «рога».
- Человек плох в сексе или вообще импотент. Дело в том, что жест намекает на рогатого быка – а их часто кастрируют.
- Еще одно значение «козы» у итальянцев – суеверное. Жест показывают, чтобы отогнать беду, когда рядом проезжает катафалк.
На итальянском постере Доктор Стрэндж вообще собрал пальцы в пучок – это самый узнаваемый жест Италии. Он обычно заменяет фразы: «Ты что такое говоришь?», «Что вообще происходит?» и «Какого черта?!»
«Гол» уже рассказывал об особенностях итальянских жестов в отдельном материале.