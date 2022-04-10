На итальянском постере «Доктора Стрэнджа» убран жест «козы» – потому что в Италии он значит обвинение в измене

На итальянском постере Доктор Стрэндж вообще собрал пальцы в пучок – это самый узнаваемый жест Италии. Он обычно заменяет фразы: «Ты что такое говоришь?», «Что вообще происходит?» и «Какого черта?!»

«Гол» уже рассказывал об особенностях итальянских жестов в отдельном материале.