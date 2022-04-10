Доктор Стрэндж
Marvel
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#Доктор Стрэндж #Marvel

На итальянском постере «Доктора Стрэнджа» убран жест «козы» – потому что в Италии он значит обвинение в измене

В мае этого года выйдет один из самых ожидаемых фильмов Marvel – «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Это продолжение фильма «Доктор Стрэндж» 2016 года.

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Несколько медиа заметили, что в итальянской версии фильм рекламируется через немного измененный постер. 

Обратите внимание на итальянский постер слева. У него отличается жест, который Доктор Стрэндж показывает на англоязычном постере.

Все дело в особенностях итальянских жестов. И «коза» (вытянутые вперед мизинец и указательный палец) имеет в Италии несколько негативных значений.

  • Кто-то изменил жене или мужу – и у него появились «рога».
  • Человек плох в сексе или вообще импотент. Дело в том, что жест намекает на рогатого быка – а их часто кастрируют.
  • Еще одно значение «козы» у итальянцев – суеверное. Жест показывают, чтобы отогнать беду, когда рядом проезжает катафалк.

На итальянском постере Доктор Стрэндж вообще собрал пальцы в пучок – это самый узнаваемый жест Италии. Он обычно заменяет фразы: «Ты что такое говоришь?», «Что вообще происходит?» и «Какого черта?!»

«Гол» уже рассказывал об особенностях итальянских жестов в отдельном материале.

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