Патрик Стюарт

Дата рождения
13 июля 1940 г.
Инфо
Английский актер, режиссер и продюсер
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Материалы
В «Докторе Стрэндже 2» вернется Патрик Стюарт из «Людей Х» – он играет эту роль больше 20 лет и побил рекорд Книги Гиннесса
#Патрик Стюарт
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