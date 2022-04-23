Будет ли «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия» показан в России

Marvel создает фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», но его распространением занимается Walt Disney Studios Motion Pictures. Поэтому все зависит именно от Disney. Отдельные кинотеатры пока не публикуют расписание на 5 мая. «Афиша» не указывает фильм «Доктор Стрэндж» в списке сеансов по разным городам, запланированных на 5 мая 2022 года.

Текущая ситуация остается прежней – зарубежные киностудии пока отказываются от возобновления показа фильмов в России. Ключевой пример: «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли так и не попал в расписание российских кинотеатров. Представители Disney объясняли: «Мы будем принимать деловые решения в зависимости от меняющейся ситуации».

«Доктор Стрэндж 2» – упрощенное название нового фильма. Его показ находится под угрозой не только в России. Саудовская Аравия запретила прокат нового «Доктора Стрэнджа» из-за наличия ЛГБТ-персонажа. Пока нет ясности с показом фильма в Китае, хотя страна разрешала выход на экраны новых «Фантастических тварей». Условие: из фильма было вырезано шесть секунд.