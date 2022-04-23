Будет ли «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия» показан в России
Как складывается ситуация вокруг показа нового «Доктора Стрэнджа»
Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» официально выйдет в мае 2022 года. «Кинопоиск» пишет, что датой премьеры в России по-прежнему указано 5 мая. New York Times ранее напоминал: Marvel, Warner.Bros. и Disney приостановили выпуск фильмов в России. Cosmic вообще рассказывает о потенциальных потерях со сборов в 500 миллионов долларов.
Marvel создает фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», но его распространением занимается Walt Disney Studios Motion Pictures. Поэтому все зависит именно от Disney. Отдельные кинотеатры пока не публикуют расписание на 5 мая. «Афиша» не указывает фильм «Доктор Стрэндж» в списке сеансов по разным городам, запланированных на 5 мая 2022 года.
Текущая ситуация остается прежней – зарубежные киностудии пока отказываются от возобновления показа фильмов в России. Ключевой пример: «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли так и не попал в расписание российских кинотеатров. Представители Disney объясняли: «Мы будем принимать деловые решения в зависимости от меняющейся ситуации».
«Доктор Стрэндж 2» – упрощенное название нового фильма. Его показ находится под угрозой не только в России. Саудовская Аравия запретила прокат нового «Доктора Стрэнджа» из-за наличия ЛГБТ-персонажа. Пока нет ясности с показом фильма в Китае, хотя страна разрешала выход на экраны новых «Фантастических тварей». Условие: из фильма было вырезано шесть секунд.
Что еще надо знать о премьере фильма «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия»
Сюжет фильма на этапе разработки постоянно менялся – об этом рассказывали даже актеры. Брюс Кэмпбелл утверждал, что Marvel снимает несколько фильмов одновременно. В новом «Докторе Стрэндже» обновились некоторые сцены. Пересъемки происходили практически за месяц до момента, когда официально можно будет смотреть «Доктора Стрэнджа».
Мы рассказывали в отдельном материале, почему фильм фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» – это один из самых ожидаемых проектов Marvel. Там будут секретные роли и появятся яркие персонажи (Алая Ведьма, Америка Чавес и другие). Изначально выход «Доктора Стрэнджа 2» планировался на ноябрь, затем – на март.
Первый фильм «Доктор Стрэндж» вышел по миру еще в 2016 году. Тогда он собрал в прокате внутри России более 25 миллионов долларов. Его общие сборы составили 677 миллионов долларов. Главного героя играет Бенедикт Камбербэтч. В образе Доктора Стрэнджа он появлялся и в других фильмах Marvel. Последний из них – «Человек-паук: Нет пути домой». Он был показан в России.