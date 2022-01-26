У Бенедикта Камбербэтча трехцветные глаза: это мутация, которую он получил в наследство от мамы
Актер Бенедикт Камбербэтч страдает гетерохромией. В блоге о нем написано подробное пояснение этой проблемы. У Камбербэтча есть центральная гетерохромия: внутренняя часть глаз выглядит зеленой и золотистой, внешняя – голубой. В правом глазу проявляется секторальная гетерохромия коричневого цвета. Поэтому кажется, что глаза Камбербэтча еще и меняют цвет.
Что вообще такое гетерохромия? Это физическое явление, которым объясняется разный цвет глаз у человека. Гетерохромия возникает у людей из-за неравномерного распределения меланина. Она делится на виды: полная (цвет глаз разный), секторальная (различия в цветах у разных частей глаза) и центральная (как у Камбербэтча). Обычно гетерохромия передается наследственно.
Иногда она может возникнуть из-за повреждения глаз в раннем детстве, но не в случае Камбербэтча. Он объяснял, что получил такие глаза в наследство от мамы. Заодно упоминал и семейные проблемы со зрением. В зависимости от освещения глаза Камбербэтча кажутся зелеными или синими, но всегда отдают оттенком золотого.
Vanity Fair анализировал активность вокруг Бенедикта Камбербэтча. В твиттере есть аккаунт Benedict Cumberbatch, у которого более 300 тысяч читателей. Описание: «Бенедикт – это самое славное и неуловимое общество, которое ценит голубоглазую секс-бомбу с высокими скулами». Еще фанаты постоянно обсуждают его глаза. Нашли уже много разных цветовых оттенков:
Восемь лет назад Бенедикт Камбербэтч писал на реддите, где отвечал на вопросы фанатов. Там же он называл глаза любимой частью тела: «Думаю, они важны для передачи актером его мыслительных процессов или чувств. За них я должен поблагодарить свою маму». Ранее фанаты называли его обладателем самого красивого цвета глаз среди всех мировых актеров.
Все сравнивают Камбербэтча и музыканта Боуи. Но глаза Боуи были особенными не из-за гетерохромии. Об этом выпущено несколько мини-исследований. В одном объясняется: зрачки Боуи стали разными из-за анизокории. Это состояние, при котором зрачок постоянно расширен. Так может показаться, что глаз другого цвета. В 15 лет он повредил глаз в драке.
В январе 2022 года прояснилась новая будущая роль Бенедикта Камбербэтча. Он сыграет в фильме Netflix по рассказу «Чудесная история Генри Шугара». Там Камбербэтч исполнит роль человека, который учится видеть сквозь объекты и даже предсказывать будущее. СМИ описывают эту способность в новостях так: «Видеть без зрения». Сам Камбербэтч часто носит очки.