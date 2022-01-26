У Бенедикта Камбербэтча трехцветные глаза: это мутация, которую он получил в наследство от мамы

Что вообще такое гетерохромия? Это физическое явление, которым объясняется разный цвет глаз у человека. Гетерохромия возникает у людей из-за неравномерного распределения меланина. Она делится на виды: полная (цвет глаз разный), секторальная (различия в цветах у разных частей глаза) и центральная (как у Камбербэтча). Обычно гетерохромия передается наследственно.

Иногда она может возникнуть из-за повреждения глаз в раннем детстве, но не в случае Камбербэтча. Он объяснял, что получил такие глаза в наследство от мамы. Заодно упоминал и семейные проблемы со зрением. В зависимости от освещения глаза Камбербэтча кажутся зелеными или синими, но всегда отдают оттенком золотого.

Vanity Fair анализировал активность вокруг Бенедикта Камбербэтча. В твиттере есть аккаунт Benedict Cumberbatch, у которого более 300 тысяч читателей. Описание: «Бенедикт – это самое славное и неуловимое общество, которое ценит голубоглазую секс-бомбу с высокими скулами». Еще фанаты постоянно обсуждают его глаза. Нашли уже много разных цветовых оттенков: