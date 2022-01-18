Marvel выпустила трейлер сериала «Лунный рыцарь» – Оскар Айзек играет героя с расстройством множественной личности

Что надо знать о проекте:

🌙 Как Marvel затащила в сериальный проект Оскара Айзека – творческим вызовом. Лунный рыцарь не просто крутой парень в костюме, а сложный психологический персонаж. В комиксах он страдал от расстройства множественной личности и жил жизнями сразу нескольких героев, которые спонтанно переключали контроль над сознанием между собой. Первый трейлер говорит, что сериал построен на том же концепте. У героя Айзека будут как минимум две личности: тихий работник музея Стивен и брутальный военный/наемник Марк. Первый трейлер почти не показывает супергеройский экшн и говорит, что сериал будет завязан именно на актерской игре Айзека и восприятии мира с провалами памяти, голосами в голове и двойной жизнью.

🌙 Лично Оскар Айзек затащил в проект Итана Хоука. В трейлере не раскрывается, кого именно он сыграет: известно только, что это будет какой-то духовный практик, которого Хоук списывал с лидера реальной секты. Почти наверняка это будет главный противник Лунного рыцаря.

🌙 Сериал будет опираться на египетскую эстетику и древнеегипетскую мифологию, а в музее, где работает главный герой, проходит выставка Древнего Египта. При этом съемки арабских локаций и пустыни проходили не в Египте, а в Иордании.