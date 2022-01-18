Marvel выпустила трейлер сериала «Лунный рыцарь» – Оскар Айзек играет героя с расстройством множественной личности
«Лунный рыцарь» – полностью новый проект Marvel: он покажет персонажа, которого раньше не было в киновселенной и который раньше вообще не экранизировался и не получал центральную роль даже в мультфильмах.
Трейлер собрал 3,7 млн просмотров за первые несколько часов после публикации.
Что надо знать о проекте:
🌙 Как Marvel затащила в сериальный проект Оскара Айзека – творческим вызовом. Лунный рыцарь не просто крутой парень в костюме, а сложный психологический персонаж. В комиксах он страдал от расстройства множественной личности и жил жизнями сразу нескольких героев, которые спонтанно переключали контроль над сознанием между собой. Первый трейлер говорит, что сериал построен на том же концепте. У героя Айзека будут как минимум две личности: тихий работник музея Стивен и брутальный военный/наемник Марк. Первый трейлер почти не показывает супергеройский экшн и говорит, что сериал будет завязан именно на актерской игре Айзека и восприятии мира с провалами памяти, голосами в голове и двойной жизнью.
🌙 Лично Оскар Айзек затащил в проект Итана Хоука. В трейлере не раскрывается, кого именно он сыграет: известно только, что это будет какой-то духовный практик, которого Хоук списывал с лидера реальной секты. Почти наверняка это будет главный противник Лунного рыцаря.
🌙 Сериал будет опираться на египетскую эстетику и древнеегипетскую мифологию, а в музее, где работает главный герой, проходит выставка Древнего Египта. При этом съемки арабских локаций и пустыни проходили не в Египте, а в Иордании.
🌙 Оцените символические приветы: трейлер вышел в день первого в этому году полнолуния, а саундтреком стала замедленная версия главного хита Кида Кади Day N Nite с альбома Man On The Moon.
🌙 «Лунный рыцарь» выйдет 30 марта на Disney+.
🌙 Тот же формат, что у всех остальных сериалов Marvel (кроме первого): 6 серий по 40-60 минут.