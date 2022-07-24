«Мстители» возвращаются – что это будет: кто в новом составе, как встроится мультивселенная Marvel

Какими будут две новые части «Мстителей» – «Династия Канга» и «Секретные войны»

Кульминация нового сюжетного витка Marvel – выход новых частей «Мстителей» в 2025 году. Их названия говорят о том, вокруг чего развернутся сюжеты.

«Династия Канга». Канг – один из главных суперзлодеев вселенной Marvel, который заменит Таноса. Канг умеет перемещаться во времени и по сюжету комиксов порабощал древних египтян. Канг появлялся в последнем эпизоде сериала «Локи». Также из трейлера «Человек-муравей и Оса: Квантомания» становится известно, что один из вариантов Канга убил большую часть Мстителей.

«Секретные войны». Это серия комиксов 80-х годов, в которых появляется новый персонаж – Потусторонний. Он собирает супергероев на планете другой галактики и объявляет масштабную битву. Но в фильме Marvel этого персонажа не будет. Как без него развернется сюжет – неизвестно.