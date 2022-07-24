«Мстители» возвращаются – что это будет: кто в новом составе, как встроится мультивселенная Marvel
На фестивале Comic-Con 2022 Marvel провела презентацию, объявив о масштабных планах. Анонсированы четвертая, пятая и шестая фазы вселенной с двумя новыми фильмами «Мстители».
Фильмы и сериалы Marvel, которые выйдут в 2022-2025 годах
Сериалы
«Женщина-Халк». Август 2022. Целый сериал о, вероятно, новом члене отряда «Мстителей».
«Секретное вторжение». Весна 2023-го. Сериал о вторжении скруллов со звездным составом. Сэмюэл Л. Джесон, Эмилия Кларк, Коби Смолдерс, Оливия Колман.
«Эхо». Лето 2023-го. Шоу о вселенной «Соколиного глаза».
«Локи». Лето 2023-го. Второй сезон об обаятельном злодее.
«Железное сердце». Осень 2023-го. Сериал о наследнице Железного человека, которая впервые появится во второй части «Черной пантеры».
«Сорвиголова: Рожденный заново». Весна 2024-го. Новые истории о Мэтте Мердоке – в 18 эпизодах.
Фильмы
«Черная пантера: Ваканда навсегда». Последний проект четвертой фазы Marvel. Раскроет историю Ваканды.
«Человек-муравей: Квантомания». 17 февраля 2023-го. В фильме появится новый злодей – Канг Завоеватель. И дочь Человека-муравья Кэсси Лэнг.
«Стражи Галактики 3». 5 мая 2023. Последняя часть «Стражей», Джеймс Ганн – режиссер, который обещает, что конец серии не обозначает гибель всех героев.
«Марвелы». 28 июня 2023-го. Капитан Марвел объединяется с Мисс Марвел.
«Блэйд». 3 ноября 2023-го. Махершала Али теперь – охотник на вампиров.
«Капитан Америка: Новый мировой порядок». 3 мая 2024-го. Отдельный фильм о Сэме Уилсоне.
«Громовержцы». 26 июля 2024-го. Фильм о команде антигероев завершит пятую фазу Marvel.
«Фантастическая четверка». 8 ноября 2024-го. Пока из подробностей только дата.
«Мстители: «Династия Канга». 2 мая 2025-го.
«Мстители: Секретные войны». Ноябрь 2025-го.
Какими будут две новые части «Мстителей» – «Династия Канга» и «Секретные войны»
Кульминация нового сюжетного витка Marvel – выход новых частей «Мстителей» в 2025 году. Их названия говорят о том, вокруг чего развернутся сюжеты.
«Династия Канга». Канг – один из главных суперзлодеев вселенной Marvel, который заменит Таноса. Канг умеет перемещаться во времени и по сюжету комиксов порабощал древних египтян. Канг появлялся в последнем эпизоде сериала «Локи». Также из трейлера «Человек-муравей и Оса: Квантомания» становится известно, что один из вариантов Канга убил большую часть Мстителей.
«Секретные войны». Это серия комиксов 80-х годов, в которых появляется новый персонаж – Потусторонний. Он собирает супергероев на планете другой галактики и объявляет масштабную битву. Но в фильме Marvel этого персонажа не будет. Как без него развернется сюжет – неизвестно.
Какие супергерои появятся в новых «Мстителях»?
Пока точно неизвестен полный состав новых «Мстителей», но можно предположить, что новые герои появятся из двух ветвей.
Действующие персонажи
- Тор. К тому же, у него появится приемная дочь Любовь.
- Человек-муравей. Кроме того, аналогичные супергеройские способности получила его дочь – Кэсси Лэнг.
- Доктор Стрэндж. И у него добавляется помощница – ученица Клея.
- Капитан Марвел. И у нее тоже будет младшая соратница – героиня пакистанского происхождения Камала Хан.
Наследники персонажей
- Дженнифер Уолтерс – Сестра Халка, которая полноценно будет представлена в сольном сериале.
- Кейт Бишоп – ученица Соколиного глаза. Появляется в мини-сериале о нем.
- Рири Уильямс – наследница Железного человека. Еще не появлялась в фильмах Marvel. Дебютирует в сиквеле «Черной пантеры», больше раскроется в сольном сериале «Железное сердце».
- Сэм Уилсон – новый Капитан Америка, друг Стива Роджерса.
- Елена Белова – сестра Черной вдовы Наташи Романофф.
У Marvel появится своя мультивселенная – что это меняет?
В комиксах Marvel несколько раз упоминается, что мультивселенная содержит бесконечное число миров и вариантов событий. В разных вселенных может случиться что угодно, также они могут взаимоуничтожить друг друга. Но даже у мультивселенной есть свои особенности, тонкости и правила – они, например, раскрываются в фильме «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия».
Для киновселенной Marvel появление масштабной киновселенной значит, что студия теперь будет больше экспериментировать. Разные версии одного персонажа открывают больше возможностей для сюжета. Но как это отразится в новых «Мстителях» и что будет после них (насколько огромной станет вселенная?) – неизвестно.
Кевин Файги говорил лишь, что Marvel расскажет о мультивселенной постепенно – зрителей нужно подготовить. И Marvel дополнительно доработала правила мультивселенной – но о них пока тоже неизвестно.