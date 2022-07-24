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«Мстители» возвращаются – что это будет: кто в новом составе, как встроится мультивселенная Marvel

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На фестивале Comic-Con 2022 Marvel провела презентацию, объявив о масштабных планах. Анонсированы четвертая, пятая и шестая фазы вселенной с двумя новыми фильмами «Мстители».

Фильмы и сериалы Marvel, которые выйдут в 2022-2025 годах

Сериалы 

«Женщина-Халк». Август 2022. Целый сериал о, вероятно, новом члене отряда «Мстителей».

«Секретное вторжение». Весна 2023-го. Сериал о вторжении скруллов со звездным составом. Сэмюэл Л. Джесон, Эмилия Кларк, Коби Смолдерс, Оливия Колман.

«Эхо». Лето 2023-го. Шоу о вселенной «Соколиного глаза».

«Локи». Лето 2023-го. Второй сезон об обаятельном злодее.

«Железное сердце». Осень 2023-го. Сериал о наследнице Железного человека, которая впервые появится во второй части «Черной пантеры».

«Сорвиголова: Рожденный заново». Весна 2024-го. Новые истории о Мэтте Мердоке – в 18 эпизодах.

Фильмы

«Черная пантера: Ваканда навсегда». Последний проект четвертой фазы Marvel. Раскроет историю Ваканды.

«Человек-муравей: Квантомания». 17 февраля 2023-го. В фильме появится новый злодей – Канг Завоеватель. И дочь Человека-муравья Кэсси Лэнг.

«Стражи Галактики 3». 5 мая 2023. Последняя часть «Стражей»,  Джеймс Ганн – режиссер, который обещает, что конец серии не обозначает гибель всех героев.

«Марвелы». 28 июня 2023-го. Капитан Марвел объединяется с Мисс Марвел. 

«Блэйд». 3 ноября 2023-го. Махершала Али теперь – охотник на вампиров. 

«Капитан Америка: Новый мировой порядок». 3 мая 2024-го. Отдельный фильм о Сэме Уилсоне. 

«Громовержцы». 26 июля 2024-го. Фильм о команде антигероев завершит пятую фазу Marvel.

«Фантастическая четверка». 8 ноября 2024-го. Пока из подробностей только дата.

«Мстители: «Династия Канга». 2 мая 2025-го.

«Мстители: Секретные войны». Ноябрь 2025-го.

Какими будут две новые части «Мстителей» – «Династия Канга» и «Секретные войны»

Кульминация нового сюжетного витка Marvel – выход новых частей «Мстителей» в 2025 году. Их названия говорят о том, вокруг чего развернутся сюжеты.

«Династия Канга». Канг – один из главных суперзлодеев вселенной Marvel, который заменит Таноса. Канг умеет перемещаться во времени и по сюжету комиксов порабощал древних египтян. Канг появлялся в последнем эпизоде сериала «Локи». Также из трейлера «Человек-муравей и Оса: Квантомания» становится известно, что один из вариантов Канга убил большую часть Мстителей.

«Секретные войны». Это серия комиксов 80-х годов, в которых появляется новый персонаж – Потусторонний. Он собирает супергероев на планете другой галактики и объявляет масштабную битву. Но в фильме Marvel этого персонажа не будет. Как без него развернется сюжет – неизвестно. 

Какие супергерои появятся в новых «Мстителях»?

Пока точно неизвестен полный состав новых «Мстителей», но можно предположить, что новые герои появятся из двух ветвей.

Действующие персонажи 

  • Тор. К тому же, у него появится приемная дочь Любовь. 
  • Человек-муравей. Кроме того, аналогичные супергеройские способности получила его дочь – Кэсси Лэнг. 
  • Доктор Стрэндж. И у него добавляется помощница – ученица Клея. 
  • Капитан Марвел. И у нее тоже будет младшая соратница – героиня пакистанского происхождения Камала Хан.

Наследники персонажей 

  • Дженнифер УолтерсСестра Халка, которая полноценно будет представлена в сольном сериале.
  • Кейт Бишоп – ученица Соколиного глаза. Появляется в мини-сериале о нем. 
  • Рири Уильямс – наследница Железного человека. Еще не появлялась в фильмах Marvel. Дебютирует в сиквеле «Черной пантеры», больше раскроется в сольном сериале «Железное сердце».
  • Сэм Уилсон – новый Капитан Америка, друг Стива Роджерса.  
  • Елена Белова – сестра Черной вдовы Наташи Романофф. 

У Marvel появится своя мультивселенная – что это меняет?

В комиксах Marvel несколько раз упоминается, что мультивселенная содержит бесконечное число миров и вариантов событий. В разных вселенных может случиться что угодно, также они могут взаимоуничтожить друг друга. Но даже у мультивселенной есть свои особенности, тонкости и правила – они, например, раскрываются в фильме «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия».

Для киновселенной Marvel появление масштабной киновселенной значит, что студия теперь будет больше экспериментировать. Разные версии одного персонажа открывают больше возможностей для сюжета. Но как это отразится в новых «Мстителях» и что будет после них (насколько огромной станет вселенная?) – неизвестно.

Кевин Файги говорил лишь, что Marvel расскажет о мультивселенной постепенно – зрителей нужно подготовить. И Marvel дополнительно доработала правила мультивселенной – но о них пока тоже неизвестно.

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