Голливудское кино уходит из русских кинотеатров: супергерои, блокбастеры, мультфильмы – вот список студий и фильмов

Paramount – «Соник», релиз 31 марта. Сиквел фильма «Соник в кино».

Это список ближайших релизов, на которые точно повлияет приостановка . В заявлений компаний не говорилось о запрете уже вышедших фильмов – то есть «Король Лев» (Disney), «Зеленая миля» (WB), фильмы о Человеке-пауке (Sony), фильмы о Гарри Поттере (WB) и другие проекты пока доступны в России.

The Hollywood Reporter объяснял, что при отключении России от банковской системы SWIFT студии не смогут вернуть деньги от дистрибьютеров. Западные страны уже договорились об отключении некоторых банков от системы, но их названия пока неизвестны.

Другие релизы 2022 года теперь под вопросом. Среди них «Доктор Стрэндж» и «Фантастические твари»

Disney и Sony владеют правами на персонажей Marvel, Warner Bors. – на героев DC и книги о Гарри Поттере. Вот наиболее ожидаемые релизы 2022 года, выход которых отменят в России, если ситуация не изменится:

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» – 7 апреля

«Затерянный город» – 7 апреля

«Доктор Стрэнжд: Мультивселенная безумия» – 5 мая

«Тор: Любовь и гром» – 7 июля

«Базз Лайтер» – 21 июля

«Черный Адам» – 28 июля

«Самаритянин» – 25 августа

«Флэш» – 3 ноября

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» – 10 ноября

«Аквамэн 2» – 15 декабря

Universal Pictures («Варяг», «Мир юрского периода: Господство») и другие крупные студии пока не объявляли о приостановке релизов.

Netflix отказался от трансляции Первого, НТВ и другого российского ТВ

Еще одной крупной студией, высказавшейся о конфликте, стал Netflix. В декабре Роскомнадзор включил его в реестр аудиовизуальных сервисов. Их среди прочего обязывают бесплатно транслировать 20 общедоступных российских каналов, в том числе Первый, НТВ и «Спас».

Такие же требования соблюдают Оkko, more.tv и другие стриминги. Для Netflix обязательное соблюдение правил началось 1 марта, но студия заявила, что отказывается от трансляции российского ТВ «из-за текущей ситуации».

Пока это единственный иностранный стриминг, включенный в реестр Роскомнадзора. HBO Max работает в России через «Амедиатеку», а Apple TV+ еще не включен в список.

Что будет с предстоящими релизами Netflix, неизвестно. В 2021 году он анонсировал первый российский проект «Анна К.» по роману Льва Толстова «Анна Каренина».