Пираты слили полный фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в русской озвучке онлайн – пока в кинотеатрах СНГ есть задержки со стартом проката
Общемировая премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоялась 2 мая. В России премьера планировалась на 6 мая, но из-за ухода Disney из страны фильм не покажут кинотеатры РФ. И все же в страны СНГ фильм о Стрэндже готовился к прокату. Вот только с этим возникли проблемы.
Какие проблемы возникли с прокатом «Доктора Стрэнджа» в странах СНГ
Чтобы описать эту ситуацию, начнем с Казахстана. Премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» планировалась на 5 мая. Но за день до этого фильм исчез из расписания всех кинотеатров страны.
Прокатом релизов фильмов и Sony Disney в странах СНГ и Центральной Азии занимается казахстанская компания «Меломан». Она уже успела прокомментировать перенос премьеры фильма о Стрэндже в Казахстане. Гендиректор «Меломана» Вадим Голенко сослался на смену модели получения контента. Он сказал:
«Фильм выйдет, сейчас кинотеатры получают контент, но возможно, будет задержка, где-то он выйдет завтра, где-то послезавтра. У нас новая форма взаимодействия, нам предлагали перенести фильм на чуть позже, но поскольку у нас праздники, мы отказались от переноса, мы хотели бы людей порадовать таким фильмом. Мы не объявили дату премьеры, потому что сейчас работаем по новой модели и нам очень важно и студии показать, что мы можем получать контент напрямую из США в Казахстан».
Голенко дал комментарий 4 мая. 5 мая некоторые кинотеатры Казахстана и СНГ самостоятельно сообщили о переносе на день. Вот, например, пост вк петропавловского кинотеатра «ATLAS CINEMA»:
То же самое произошло и в Киргизии. Премьеру фильма перенесли с 5-го на 6-е мая, а кинотеатры заранее оповещали об этом зрителей в соцсетях. Вот скриншот со страницы сети кинотеатров «Синематика»:
Та же картина и в Таджикистане. Вот пример поста в соцсетях кинотеатра «Кайхон» в Душанбе. Премьеру перенесли на день, но зрителей не оповестили:
Фильм еще не вышел в кинотеатрах, но уже появился с русской озвучкой в соцсетях
За день до официальной премьеры «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» в странах СНГ фильм был слит с русской озвучкой в соцсетях. Это подтвердили крупные русскоязычные фан-сообщества по Marvel:
- Блогер Qewbite: «Сегодня в странах СНГ показ отменили, но час назад в сеть попала экранка с русским дубляжом»;
- Вк-паблик ПОКВМ;
- Группа ютуб-канала Cut the crap.
Мы проверили: фильм действительно слит. Качество далеко не высокое, но относительно неплохое для съемки с экрана. Главная деталь – официальная озвучка. Например, Доктора Стрэнджа озвучивает Александр Головчанский. Он официально озвучивал персонажа для других фильмов Marvel и занимался озвучкой Бенедикта Камбербтча, например, в сериале «Шерлок». Другие персонажи в слитом фильме с русской озвучкой тоже были с оригинальными голосами.