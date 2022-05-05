Пираты слили полный фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в русской озвучке онлайн – пока в кинотеатрах СНГ есть задержки со стартом проката

Какие проблемы возникли с прокатом «Доктора Стрэнджа» в странах СНГ

Чтобы описать эту ситуацию, начнем с Казахстана. Премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» планировалась на 5 мая. Но за день до этого фильм исчез из расписания всех кинотеатров страны.

Прокатом релизов фильмов и Sony Disney в странах СНГ и Центральной Азии занимается казахстанская компания «Меломан». Она уже успела прокомментировать перенос премьеры фильма о Стрэндже в Казахстане. Гендиректор «Меломана» Вадим Голенко сослался на смену модели получения контента. Он сказал:

«Фильм выйдет, сейчас кинотеатры получают контент, но возможно, будет задержка, где-то он выйдет завтра, где-то послезавтра. У нас новая форма взаимодействия, нам предлагали перенести фильм на чуть позже, но поскольку у нас праздники, мы отказались от переноса, мы хотели бы людей порадовать таким фильмом. Мы не объявили дату премьеры, потому что сейчас работаем по новой модели и нам очень важно и студии показать, что мы можем получать контент напрямую из США в Казахстан».

Голенко дал комментарий 4 мая. 5 мая некоторые кинотеатры Казахстана и СНГ самостоятельно сообщили о переносе на день. Вот, например, пост вк петропавловского кинотеатра «ATLAS CINEMA»: