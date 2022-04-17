«Тор: Любовь и гром» побил антирекорд фильмов Marvel: за 82 дня до премьеры нет ни трейлера, ни даже постеров. Как так?

В чем суть рекорда

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» запланирована на 8 июля этого года. Но еще нет даже первого официального трейлера. Предыдущим рекордсменом по минимальному отрезку между выходом первого трейлера и премьерой был «Невероятный Халк», а топ-3 выглядел так:

«Невероятный Халк» – 93 дня; «Человек-паук: Нет пути домой» – 116 дней; «Первый мститель» – 121 день.

«Тор: Любовь и гром» побил рекорд «Невероятного Халка» еще седьмого апреля – тогда было 92 дня до премьеры фильма. Этот текст выходит 17 апреля – то есть нет ни трейлера, ни постера за 82 дня до запланированной премьеры.

Ждать ли трейлер нового фильма о Торе в ближайшее время? Да, нужно. Официально никто ничего не говорил о дате его выходе. Но Крис Хэмсворт, сыгравший роль Тора, начал выкладывать снимки с актерами фильма еще полторы недели назад – тогда-то фанаты и напряглись, потому что подумали, что скоро выйдет трейлер.

Но этого не случилось. Все до сих пор в ожидании.