«Тор: Любовь и гром» побил антирекорд фильмов Marvel: за 82 дня до премьеры нет ни трейлера, ни даже постеров. Как так?
Первый фильм о Торе вышел в 2011 году. Второй («Тор 2: Царство тьмы») – в 2013-м. Третий («Тор: Рагнарек») – в 2017-м.
Четвертая часть фильма о Торе («Тор: Любовь и гром») еще не вышел, но уже установил рекорд.
В чем суть рекорда
Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» запланирована на 8 июля этого года. Но еще нет даже первого официального трейлера. Предыдущим рекордсменом по минимальному отрезку между выходом первого трейлера и премьерой был «Невероятный Халк», а топ-3 выглядел так:
- «Невероятный Халк» – 93 дня;
- «Человек-паук: Нет пути домой» – 116 дней;
- «Первый мститель» – 121 день.
«Тор: Любовь и гром» побил рекорд «Невероятного Халка» еще седьмого апреля – тогда было 92 дня до премьеры фильма. Этот текст выходит 17 апреля – то есть нет ни трейлера, ни постера за 82 дня до запланированной премьеры.
Ждать ли трейлер нового фильма о Торе в ближайшее время? Да, нужно. Официально никто ничего не говорил о дате его выходе. Но Крис Хэмсворт, сыгравший роль Тора, начал выкладывать снимки с актерами фильма еще полторы недели назад – тогда-то фанаты и напряглись, потому что подумали, что скоро выйдет трейлер.
Но этого не случилось. Все до сих пор в ожидании.
Что будет в новом «Торе»
• Ожидается, что сюжет фильма будет проходить после «Мстители: финал», когда Тор оставил Валькирии земную версию Асгарда и отправился вместе со Стражами Галактики в космос;
• Давно утверждена и известна большая часть актерског состава. Вернется Натали Портман, которая играла Джейн Фостер, возлюбленную Тора. Есть много сливов, говорящих, что она станет женской версией Тора. Кстати, сама Портман частично подтвердила это в одном из своих интервью:
«Я не могу рассказать вам много вещей. Я очень взволнована. Я начинаю тренироваться, я качаю мышцы. Так нужно. Женщин-супергероев должно быть больше. Я читаю комикс «Могучий Тор». Там героиня (как раз Джейн Фостер) проходит курс лечения от рака и считается теневым супергероем».
Появление Портман в несколько отличной от привычной роли подтверждают и рисунки слитого мерча, где она с Тором и Валькирией стоит в образе Могучего Тора (именно так, но не Женщина-Тор).
Или вот задняя часть упаковки игрушки Могучего Тора:
• В «Тор: Любовь и гром» сыграют Крис Пратт, известный по роли Питера Квилла в «Стражах Галактики»;
• Режиссер Тайка Вайтити снял «Тор: Рагнарек» и называл его одним из самых забавных фильмов в карьере: «Я так много не смеялся ни разу, когда занимался съемками фильмов». Вайтити снимет «Любовь и гром», и там точно появятся пародийные версии главных героев и будет много юмора. Например, Мэтт Дэймон сыграет Локи в спектакле, посвященном Локи и Тору. Вайтити называет новый фильм о Торе личным озорством;
• Еще одно важное появление – Кристиан Бэйл. В этом фильме он сыграет Горра Убийцу богов. Это суперзлодей и один из врагов Тора. Он пытается отомстить богам за смерть жены, которая погибла во время землетрясения. Оружие Горра – симбиот, подобный Веному.
Кстати, вот слитые игрушки, которые должны пойти в продажу перед самым выходом фильма. На фото изображены два образа Тора (обычный и опустошенный Тор), Горр (в белой накидке со своим мечом), Питер Квилл, Валькирия, Грут и Могучий Тор;
• Разумеется, вокруг фильмов масса загадок. Главная касается именно появления некоторых актеров. На одной из пресс-конференции Вайтити получил вопрос: «Правда ли, что в фильме появятся Локи (в исполнении Тома Хиддлстона), Серебряный Серфер и Железный человек?» Ответ Вайтити: «Ох, этот фильм – будто бы десятиклассник загадывает желание Санте, и тот исполняет их».
Слухи разгорелись после стрима Вайтити. Он заснял часть сценария, в котором герой «Тони» общается с Тором и говорит ему: «Наука. Танос всегда возвращается». Позже оказалось, что это розыгрыш;
• Пока основной сюжет развивается вокруг противостояния Торра и Горра – это подтвердил и Вайтити. Но Тор будет не единственным богом в этом фильме. Уже известно, что Рассел Кроу сыграет Зевса.