Будет ли «Тор 4: Любовь и гром» показан в России и где смотреть его в русской озвучке

Будут ли завозить фильм в Россию? Пока, кажется, нет. Несмотря на то, что есть официальный постер на русском языке, показ в России (как и в Белоруссии) не планируется. И ни одна из киносетей не делала пока что никаких заявлений относительно показа «Тор: Любовь и гром». Но глава компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев высказался о показе этого фильма и других блокбастеров благодаря нелегальным копиям с заменой названия:

«Я не говорю о прямом пиратстве и воровстве. Параллельный прокат фильмов мейджоров может продолжаться: условно говоря, мы открываем счет в Сбербанке, Альфа-Банке или ВТБ, и деньги за прокат, которые положены (мейджорам), они здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хоть без вашего согласия. Это прямой и самый простой способ избежать серых кинотеатров и пиратства. Параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких–то обстоятельств. Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялти за показ – все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу».

Пока что фильмы от Disney недоступны для России. Компания полностью ушла из страны 7 апреля. На момент написания текста нет никакой информации относительно того, когда она вернется с показами своих фильмов.

«Тор: Любовь и гром» в прокате Казахстана на русском языке: когда и где смотреть

В Казахстане премьера «Тор: Любовь и гром» запланирована на начало июля. Пока что закрыта продажа билетов на сеансы на этот день, но сайты кинотеатров обещают, что очень скоро она откроется. Уже известно, что студия дубляжа Red Head Sound запланировала озвучку фильма на русском языке. Известно, что Иван Жарков, официальный русский голос Тора, поучаствует в этом проекте.

Некоторые кинотеатры Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Актобе и других городов покажут его на русском языке. Но пока что трудно говорить о каких-то конкретных датах и конкретном времени, потому что они не представили билетную программу.

Но уже есть трейлер с озвучкой Жаркова: