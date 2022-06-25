Будет ли «Тор 4: Любовь и гром» показан в России и где смотреть его в русской озвучке
Какая ситуация с прокатом «Тор: Любовь и гром» в России и будут ли фильмы Marvel в кинотеатрах
Совсем скоро выйдет фильм «Тор: Любовь и гром». «Кинопоиск» фиксирует: в США премьера раньше, в июне. В других странах кинотеатры покажут фильме в начале июля. Что с Россией? Пока можно делать вывод по показам других больших фильмов. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» наши кинотеатры не показали. «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном – да.
Но случай с Бэтменом – уникальный, поэтому на него нельзя ориентироваться. И вот ссылка на наш текст, в котором мы разобрали эту ситуацию:
Будут ли завозить фильм в Россию? Пока, кажется, нет. Несмотря на то, что есть официальный постер на русском языке, показ в России (как и в Белоруссии) не планируется. И ни одна из киносетей не делала пока что никаких заявлений относительно показа «Тор: Любовь и гром». Но глава компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев высказался о показе этого фильма и других блокбастеров благодаря нелегальным копиям с заменой названия:
«Я не говорю о прямом пиратстве и воровстве. Параллельный прокат фильмов мейджоров может продолжаться: условно говоря, мы открываем счет в Сбербанке, Альфа-Банке или ВТБ, и деньги за прокат, которые положены (мейджорам), они здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хоть без вашего согласия. Это прямой и самый простой способ избежать серых кинотеатров и пиратства. Параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких–то обстоятельств. Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялти за показ – все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу».
Пока что фильмы от Disney недоступны для России. Компания полностью ушла из страны 7 апреля. На момент написания текста нет никакой информации относительно того, когда она вернется с показами своих фильмов.
«Тор: Любовь и гром» в прокате Казахстана на русском языке: когда и где смотреть
В Казахстане премьера «Тор: Любовь и гром» запланирована на начало июля. Пока что закрыта продажа билетов на сеансы на этот день, но сайты кинотеатров обещают, что очень скоро она откроется. Уже известно, что студия дубляжа Red Head Sound запланировала озвучку фильма на русском языке. Известно, что Иван Жарков, официальный русский голос Тора, поучаствует в этом проекте.
Некоторые кинотеатры Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Актобе и других городов покажут его на русском языке. Но пока что трудно говорить о каких-то конкретных датах и конкретном времени, потому что они не представили билетную программу.
Но уже есть трейлер с озвучкой Жаркова:
Что нужно знать о премьере в Казахстане и как туда попасть:
- Дата первого показа запланирована на 8 июля;
- Туда можно добраться на самолете. Например, средняя стоимость полета в Нур-Султан без пересадок, по данным Aviasales, составляет чуть более 13 тысяч рублей. Для примера берется цена рейса из Москвы на 8 июля. В целом можно прилететь в Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Уральск, Шымкент, потому что там есть международные аэропорты;
- Вариантов добраться на поезде больше, поскольку Россия и Казахстан связаны множеством прямых поездов;
- Можно доехать на международной электричке. Одна из таких, например, ездит из Макушино в Петропавловск;
- До Казахстана можно добраться на специализированных автобусах и личном транспорте. Сухопутные границы открыты для въезда из России.
Главная информация про фильм «Тор: Любовь и гром»
Дата выхода
«Кинопоиск» пишет, что в США стартовал 23 июня. В остальных странах – 6-8 июля. Самая поздняя показ запланирована во Франции – 13 июля.
Трейлеры
Уже было несколько роликов. Заключительный вышел 23 июня:
А первый был таким:
Вот другой официальный трейлер не на русском языке:
Актеры на главных ролях
Главные роли в фильме «Тор: Любовь и гром» исполнили:
• Крис Хэмсворт – Тор.
• Натали Портман – Джейн Фостер.
• Крис Пратт – Питер Квилл.
• Кристиан Бэйл – Горр.
• Сэм Нил – Один.
• Тесса Томпсон – Валькирия.
• Рассел Кроу – Зевс.