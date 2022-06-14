«Тор: Любовь и гром» – самый короткий фильм Marvel за четыре года. И восьмой за всю историю киновселенной с длиной меньше двух часов
«Тор: Любовь и гром» выйдет в кинотеатры 4 июля. Это четвертый сольный фильм о Торе. Кинотеатральные сети AMC и Cineworld, которые занимаются показами фильмов и пишут о них важные факты перед премьерами, говорят, что длительность «Тор: Любовь и гром» составляет всего 119 минут.
И это самый короткий фильм Marvel с 2018 года.
Длительность фильмов Marvel c 2018 года
В 2018-м вышел фильм «Человек-муравей и Оса», и его хронометраж составлял 1 час и 58 минут. Что на минуту короче нового фильма о Торе. Дальше выходили фильмы такой длительности.
У Marvel было восемь фильмов, которые длились меньше двух часов
Вот список:
- «Железный человек 2» – 1 час 59 минут;
- «Тор» – 1 час 50 минут;
- «Первый мститель» – 1 час 59 минут;
- «Тор 2: Царство тьмы» – 1 час 48 минут;
- «Человек-муравей» – 1 час 57 минут;
- «Доктор Стрэндж» – 1 час 55 минут;
- «Человек-муравей и Оса» – 1 час 58 минут;
- «Тор: Любовь и гром» – 1 час 59 минут.
Из этого списка только второй фильм о Человеке-муравье и новый Тор вышли после 2016 года.
Сравниваем четвертый фильм о Торе с другими частями
Вот топ от самого длительного до самого короткого:
- «Тор: Рагнарек» – 130 минут;
- «Тор: Любовь и гром» – 119 минут;
- «Тор» – 110 минут;
- «Тор 2: Царство тьмы» – 108 минут.
Кстати, режиссера последней части Тайку Вайтити спросили о длительности. Его ответ: «Насколько я понимаю, бывали фильмы и поменьше. С другой стороны, это самый необычный и самый насыщенный фильм из всех четырех. У меня нет желания оправдать себя. Я просто подчеркиваю факт».
Бонус. Посмотрите трейлер Тора в русской озвучке
Казахстанские кинопрокатчики сделали перевод и позвали для озвучки главной роли привычного актера, который до этого был голосом Тора во всех фильмах Marvel (Иван Жарков).