«Тор: Любовь и гром» – самый короткий фильм Marvel за четыре года. И восьмой за всю историю киновселенной с длиной меньше двух часов

«Тор: Любовь и гром» выйдет в кинотеатры 4 июля. Это четвертый сольный фильм о Торе. Кинотеатральные сети AMC и Cineworld, которые занимаются показами фильмов и пишут о них важные факты перед премьерами, говорят, что длительность «Тор: Любовь и гром» составляет всего 119 минут.

И это самый короткий фильм Marvel с 2018 года.

Длительность фильмов Marvel c 2018 года

В 2018-м вышел фильм «Человек-муравей и Оса», и его хронометраж составлял 1 час и 58 минут. Что на минуту короче нового фильма о Торе. Дальше выходили фильмы такой длительности.