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Marvel не может показать новый сериал о пакистанской героине в Пакистане – там нет стриминга. Выход один – перемонтировать в фильм для кинотеатров

Мисс Марвел сыграет 19-летняя Иман Веллани, родившаяся в семье выходцев из Пакистана

Disney+ перемонтирует сериал «Мисс Марвел» специально для показа в кинотеатрах Пакистана. Решение приняли из-за того, что в стране еще не запустился стриминг.

Главная героиня родилась в семье выходцев из Пакистана. Тема идентичности будет одной из ключевых в сериале

В сериале рассказана история 16-летней Камалы Хан, выросшей в американо-пакистанской семье. «Мисс Марвел» станет первым проектом студии, в котором главная героиня будет выходцем из Пакистана. Она начинающая художница, которая любит создавать фанфики. Среди ее любимых героев – Капитан Марвел, в честь которой авторы комикса и дали ей имя.

Одной из ключевых тем сериала будет поиск и принятие идентичности. Камала сталкивается с проблемами из-за своего происхождения и религии, а создание фанфиков становится для нее формой эскапизма. Ее жизнь меняется, когда она получает суперспособность – менять форму своего тела и превращаться в других людей.

«Ее брат крайне консервативен. Ее мать параноидально думает, что дочь забеременеет, когда дотронется до мальчика. Ее отец хочет, чтобы она сосредоточилась на учебе и стала врачом», – говорила Сана Аманат, одна из создательниц комикса и сериала.

Вместо шести серий будет три части – эксклюзивно в кинотеатрах Пакистана

Disney перемонтирует шесть серий сериала в три части и покажет параллельно с выходом проекта на стриминге. Релиз серий начнется 8 июня и будет продолжаться раз в неделю, выход частей фильма – раз в две недели с 16 июня.

«Disney и Marvel не хотели, чтобы пакистанская аудитория упустили возможность увидеть мисс Марвел и ее историю», – написала одна из режиссерок шоу Шармин Обейд-Чиной.

Комикс о Мисс Марвел появился в 2013 году и стал необычным событием для вселенной Marvel. Большинство супергероев – это белые мужчины, но создатели Мисс Марвел отошли от этого образа и сделал героиню подростком-мусульманкой. В медиа комикс обсуждали именно в контексте нетипичного персонажа и неожиданной темы для супергеройских произведений.

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