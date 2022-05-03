Marvel не может показать новый сериал о пакистанской героине в Пакистане – там нет стриминга. Выход один – перемонтировать в фильм для кинотеатров

Disney+ перемонтирует сериал «Мисс Марвел» специально для показа в кинотеатрах Пакистана. Решение приняли из-за того, что в стране еще не запустился стриминг.

Главная героиня родилась в семье выходцев из Пакистана. Тема идентичности будет одной из ключевых в сериале

В сериале рассказана история 16-летней Камалы Хан, выросшей в американо-пакистанской семье. «Мисс Марвел» станет первым проектом студии, в котором главная героиня будет выходцем из Пакистана. Она начинающая художница, которая любит создавать фанфики. Среди ее любимых героев – Капитан Марвел, в честь которой авторы комикса и дали ей имя.

Одной из ключевых тем сериала будет поиск и принятие идентичности. Камала сталкивается с проблемами из-за своего происхождения и религии, а создание фанфиков становится для нее формой эскапизма. Ее жизнь меняется, когда она получает суперспособность – менять форму своего тела и превращаться в других людей.