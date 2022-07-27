«Стражи Галактики 3» – что мы уже знаем: детали сюжета, кто злодей, чем закончится история команды
Официальный анонс прояснил детали пятой фазы киновселенной Marvel. Она начнется в 2023 году и стартует с фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Следом за ним появится в прокате фильм «Стражи Галактики 3». Это один из самых ожидаемых проектов Marvel за ближайшее время. Выход сдвинулся на три года – новая часть завершит популярную трилогию.
Дата выхода фильма «Стражи Галактики 3»
Когда выйдут «Стражи Галактики 3»: дата появления фильма в мировых кинотеатрах – 5 мая 2023 года. Раскладов по странам еще нет, но переносов не ожидается. Первые «Стражи Галактики» вышли в 2014 году, «Стражи Галактики 2» – в 2017-м. Новый фильм изначально планировался на 1 мая 2020 года. Причины переноса: временное увольнение режиссера и его другие проекты.
Джеймс Ганн вернется к работе над новой частью. Он выступит в ней режиссером и одним из сценаристов. В декабре 2022 года на Disney+ появится праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики». Им тоже занимался Ганн. Между работой над разными частями «Стражей Галактики» он был режиссером фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и серила «Миротворец».
Трейлер фильма «Стражи Галактики 3»
На реддите есть слитая версия части трейлера «Стражей Галактики 3». Там плохое качество, но некоторые детали можно рассмотреть. Мы призываем дождаться полного видео, поэтому не вставляем обрывки в материал. Джеймс Ганн объяснял, почему официально трейлер «Стражей Галактики 3» еще не вышел на ютубе. Визуальные эффекты у видео пока не до конца готовы.
Сам трейлер могли посмотреть посетители Comic-Con. Он показывался на панели Hall H от Marvel Studios в Сан-Диего. Многие из них остались разочарованными от увиденного. В трейлере точно мелькнул Енот Ракета – там есть часть раскрытия истории этого персонажа. Еще на видео Comic Con была Гамора. Из него становится понятно, что теперь она будет вместе с Опустошителями.
Мы добавим в это место официальный трейлер от Marvel, когда он появится.
Актеры фильма «Стражи Галактики 3»
В «Стражах Галактики 3» вернется основной и уже привычный состав:
- Крис Прэтт – Звездный Лорд (Питер Квилл);
- Дэйв Батиста – Дракс;
- Карен Гиллан – Небула;
- Вин Дизель – Грут;
- Брэдли Купер – Енот Ракета;
- Пом Клементьефф – Богомол;
- Зои Салдана – Гамора;
- Элизабет Дебики – Аиша.
Отдельное направление – те самые Опустошители. Это межгалактический преступный синдикат. Сильвестр Сталлоне еще в 2021 году подтвердил, что снова сыграет Стакара Огорда. Это означает и возможное появление других Опустошителей, учитывая их подтвержденную связь с Гаморой. Ганн намекал на их возвращение, когда показывал закулисные кадры со съемок прошлой части.
Кого ждем в числе Опустошителей:
- Мишель Йео – Алета Огорд;
- Винг Рэймс – Чарли-27;
- Майли Сайрус (озвучка) – Мейнфрейм;
- Майкл Розенбаум – Мартинекс.
Есть две новости по новым актерам, которые добавятся в фильм. Уилл Поултер («Бегущий в лабиринте», «Выживший», «Хроники Нарнии») сыграет персонажа Адама Уорлока. Он прошел успешный кастинг на эту роль. Еще к «Стражам Галактики» присоединился Чукуди Ивуджи. Его персонажа зовут Высший Эволюционер. Ивуджи уже играл у Ганна в сериале «Миротворец».
Сюжет фильма «Стражи Галактики 3» и другие особенности
Высший Эволюционер – главный злодей в «Стражах Галактики 3». Это уже точно подтверждено в том числе и самим Ивуджи. Он не опровергал теорию, что Высший Эволюционер связан с Енотом Ракетой. Возможно, все будет построено именно вокруг них. Но Ивуджи публично расширил представление о герое: «Он не очень приятным образом влияет на жизнь многих персонажей».
События в «Стражах Галактики 3» по временной шкале происходят после фильма «Тор 4: Любовь и гром». Перед просмотром новой части важно проследить и за праздничным спецвыпуском «Стражей Галактики». Там поучаствуют основные персонажи. Гаморы не будет, зато ожидается возвращение собаки Космо. Она попала и в «Стражи Галактики 3» в озвучке Марии Бакаловой.
Енот Ракета будет важным персонажем в сюжетной линии «Стражей Галактики 3». Это единственный герой из «Стражей Галактики», у которого до конца не раскрыта предыстория. Ганн намекал, что этому будет посвящено время в третьей части. Слухи указывали на возможное появление его любовной линии. Якобы для женской озвучки даже рассматривалась Леди Гага.
Collider подтверждает в материале по событиям Comic-Con, что сюжет новых «Стражей Галактики» пойдет в сторону Енота Ракеты. Сам Ганн назвал этого персонажа самым грустным существом во Вселенной. Одновременно он анонсировал уклон фильма в сторону зрелости – объяснил, что с первых съемок «Стражей Галактики» прошло уже десять лет. Актеры росли вместе со зрителями.
Инсайдеры слили конец «Стражей Галактики 3». Якобы вся команда там развалится – Звездный лорд будет собирать новый состав героев.
Съемки «Стражей Галактики 3» завершились в мае 2022 года. Актер Крис Прэтт назвал фантастической работу Ганна по съемкам и написанию сценария: «Я могу с полной уверенностью сказать, что он создал настоящий шедевр». Известно, что для всей команды работа над новым фильмом была эмоциональной. Некоторые актеры даже заплакали, когда открыли сценарий.
«Стражи Галактики 3» в перспективе могут стать одним из самых прибыльных проектов в истории Marvel. Первые «Стражи Галактики» собрали более 770 миллионов долларов в прокате по всему миру. «Стражи Галактики 2» оказались еще успешнее – 863 миллиона долларов на сборах. Тогда сразу 28 миллионов из этой суммы принес показ фильма в российских кинотеатрах.
Появится ли Тор в фильме «Стражи Галактики 3»
Фанаты обсуждают включение в фильм Тора в исполнении Криса Хемсворта с момента, когда появились первые новости о работе над фильмом. Все началось еще в 2019-м. Интерес к теме подогревали и актеры. В 2020 году Крис Пратт сказал: «Кто вам сказал, что Тора не будет в «Стражах Галактики 3»? Но позже сами Стражи Галактики были включены в четвертый «Тор».
Джеймс Ганн утверждает, что Тор в «Стражах Галактики 3» – это только безумная фанатская теория. Она появилась еще и из-за событий фильма «Мстители: Финал», где Тор и Стражи Галактики были вместе. Теперь Ганн окончательно прояснил: Тора не будет в фильме «Стражи Галактики 3». И главное – это не планировалось даже перед переносом фильма в 2020-м.
Станет ли фильм «Стражи Галактики 3» последним в серии
Джеймс Ганн уже анонсировал завершение трилогии с участием этой команды героев. Его январские слова: «Это действительно конец для нас. Последний раз, когда люди увидят такую команду Стражей. Хочу оставаться верным персонажам и их истории. Дать людям завершение, которое они заслуживают. Это всегда немного пугает, но я делаю для них все возможное».
Важно: такие слова Ганна не отменяют возможность съемок фильма «Стражи Галактики 4». Только сам Ганн уже не думает о своем будущем участии в проекте. В следующих «Стражах Галактики» появится и новая команда актеров. Пока же Ганн призывает к мыслям о третьей части: «Мне жаль. У некоторых историй бывает конец. Но это не означает, что все обязательно умрут».
Будет ли фильм «Стражи Галактики 3» показан в России
Ведущие мировые студии больше не работают с Россией: эта позиция точно сохранится на ближайшее время. Их отсутствие уже оказалось заметным по двум громким премьерам Marvel – «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Тор 4: Любовь и гром». В момент выхода фильмов в мировых кинотеатрах они не показывались на территории России.
Параллельно случилась уникальная история с появлением в кинотеатрах «Бэтмена». Еще мы подробно рассказывали о российских кинотеатрах. Сейчас они все чаще используют принцип по пиратскому показу фильмов – так там появился «Доктор Стрэндж». Это связано с проектом «Кинотека». Поэтому смотреть «Стражи Галактики 3» в каком-то виде можно будет и в России.