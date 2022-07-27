«Стражи Галактики 3» – что мы уже знаем: детали сюжета, кто злодей, чем закончится история команды

Дата выхода фильма «Стражи Галактики 3»

Когда выйдут «Стражи Галактики 3»: дата появления фильма в мировых кинотеатрах – 5 мая 2023 года. Раскладов по странам еще нет, но переносов не ожидается. Первые «Стражи Галактики» вышли в 2014 году, «Стражи Галактики 2» – в 2017-м. Новый фильм изначально планировался на 1 мая 2020 года. Причины переноса: временное увольнение режиссера и его другие проекты.

Джеймс Ганн вернется к работе над новой частью. Он выступит в ней режиссером и одним из сценаристов. В декабре 2022 года на Disney+ появится праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики». Им тоже занимался Ганн. Между работой над разными частями «Стражей Галактики» он был режиссером фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и серила «Миротворец».

Трейлер фильма «Стражи Галактики 3»

На реддите есть слитая версия части трейлера «Стражей Галактики 3». Там плохое качество, но некоторые детали можно рассмотреть. Мы призываем дождаться полного видео, поэтому не вставляем обрывки в материал. Джеймс Ганн объяснял, почему официально трейлер «Стражей Галактики 3» еще не вышел на ютубе. Визуальные эффекты у видео пока не до конца готовы.

Сам трейлер могли посмотреть посетители Comic-Con. Он показывался на панели Hall H от Marvel Studios в Сан-Диего. Многие из них остались разочарованными от увиденного. В трейлере точно мелькнул Енот Ракета – там есть часть раскрытия истории этого персонажа. Еще на видео Comic Con была Гамора. Из него становится понятно, что теперь она будет вместе с Опустошителями.

Мы добавим в это место официальный трейлер от Marvel, когда он появится.