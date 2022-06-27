Как Кристиан Бэйл готовился к роли злодея Горра в «Тор 4»: переживал о «стрингах» персонажа, подсмотрел образ в клипе Aphex Twin, носил шапку-лысину

Как Бэйл готовился к внешности Горра: не брился и оставил когти (потом страдал)

Образ Горра – сложный и хорошо продуманный. И создание – далеко не только заслуга режиссера фильма Тайки Вайтити. В этом активно участвовал и сам Кристиан Бэйл. Вайтити рассказывал:

«Очень часто я доверяюсь актерам, которые снимаются в моих проектах. Это важно, потому видение режиссеров часто идеализируется. Я, как и все режиссеры, часто зацикливаюсь на каких-то деталях и не вижу новое и свежее. И вот тогда мне сильно помогают актеры. Если мы говорим конкретно о Кристиане, то он внес огромнейший вклад. Его советы, его видение и его опыт сделали лучше не только Горра, но и всех героев нашего фильма. Он помог сформировать не только характер Горра, но и его внешность. Можно сказать, он – создатель своего героя. В некотором роде».

Но как Бэйл влиял на внешность своего героя?

Во-первых, настоял на появлении когтей, которые свойственны оригинальному Горру из комиксов. Вайтити хотел удалить эту деталь, но Бэйл отговорил его. По его мнению, когти добавляют какого-то шарма и опасности образу Горра. Ну и персонаж с когтями нравился Бэйлу.

Потом, правда, он жалел и считал себя жалким из-за когтей: «Я поймал себя на мысли, что не могу ничего из-за когтей. Я не мог ходить, брать что-то в руки. Вне съемок я пытался печатать с приклеенными когтями, но не мог. Я чувствовал себя жалким».

А еще Бэйл отказывался от бритья головы. Он любит менять внешний вид ради съемок в фильмах, но сейчас отказался от такого радикального способа. А съемочная команда особо и не сопротивлялась – назначила визажистам и художникам новую задачу – подготовку специального парика (но только без волос). И такая маска готовилась отдельно к каждому съемочному дню.

Художник Барт Миксон говорил:

«Кристиан Бэйл не стал брить голову для съемок. Поэтому понадобилась своего рода шапочка. Когда Тайка увидел это, он воскрикнул: «Выглядит здорово! Теперь нам больше не нужны лысые люди!»