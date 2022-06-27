Как Кристиан Бэйл готовился к роли злодея Горра в «Тор 4»: переживал о «стрингах» персонажа, подсмотрел образ в клипе Aphex Twin, носил шапку-лысину
«Тор: Любовь и гром» уже совсем скоро появится в кинотеатрах. И одного из главных персонажей в этом фильме сыграет Кристиан Бэйл. Его герой – злодей Горр убийца богов. И он основательно подготовился к этой роли.
Как Бэйл готовился к внешности Горра: не брился и оставил когти (потом страдал)
Образ Горра – сложный и хорошо продуманный. И создание – далеко не только заслуга режиссера фильма Тайки Вайтити. В этом активно участвовал и сам Кристиан Бэйл. Вайтити рассказывал:
«Очень часто я доверяюсь актерам, которые снимаются в моих проектах. Это важно, потому видение режиссеров часто идеализируется. Я, как и все режиссеры, часто зацикливаюсь на каких-то деталях и не вижу новое и свежее. И вот тогда мне сильно помогают актеры. Если мы говорим конкретно о Кристиане, то он внес огромнейший вклад. Его советы, его видение и его опыт сделали лучше не только Горра, но и всех героев нашего фильма. Он помог сформировать не только характер Горра, но и его внешность. Можно сказать, он – создатель своего героя. В некотором роде».
Но как Бэйл влиял на внешность своего героя?
Во-первых, настоял на появлении когтей, которые свойственны оригинальному Горру из комиксов. Вайтити хотел удалить эту деталь, но Бэйл отговорил его. По его мнению, когти добавляют какого-то шарма и опасности образу Горра. Ну и персонаж с когтями нравился Бэйлу.
Потом, правда, он жалел и считал себя жалким из-за когтей: «Я поймал себя на мысли, что не могу ничего из-за когтей. Я не мог ходить, брать что-то в руки. Вне съемок я пытался печатать с приклеенными когтями, но не мог. Я чувствовал себя жалким».
А еще Бэйл отказывался от бритья головы. Он любит менять внешний вид ради съемок в фильмах, но сейчас отказался от такого радикального способа. А съемочная команда особо и не сопротивлялась – назначила визажистам и художникам новую задачу – подготовку специального парика (но только без волос). И такая маска готовилась отдельно к каждому съемочному дню.
Художник Барт Миксон говорил:
«Кристиан Бэйл не стал брить голову для съемок. Поэтому понадобилась своего рода шапочка. Когда Тайка увидел это, он воскрикнул: «Выглядит здорово! Теперь нам больше не нужны лысые люди!»
Кстати, однажды Бэйл сильно переживал из-за внешнего вида персонажа:
«Я совершил ошибку, загуглив его [Горра]. Боже, оказалось, что Горр в комиксах постоянно бегает в стрингах. И я такой сказал: «Не, для этого им нужен другой парень. Со мной это не пройдет». Но Тайка быстро развеял все мысли о том, что придется бегать в таком виде».
Вот так Горр выглядит в комиксах:
А вот образ Горра от Кристиана Бэйла:
Главная задача Горра: пугать не внешним видом, а движениями
Подготовка к каждому съемочному дню отнимала у Кристиана Бэйла четыре часа жизни. Позже он вместе с командой гримеров сократили это время до 3,5 часов, под конец съемок – до 3 часов. Бэйл объяснял, что все из-за грима – но пока визажисты готовили его к сценам, он вместе с помощниками (и иногда Вайтити) обсуждал важные детали образа Горра.
Бэйл говорил: «Сам по себе Горр не должен быть ужасным. У него есть печальная история. Но он обычный парень, который нахлебался дерьма. Он хочет возмездия. Но Горр – чудовище. И я должен показать это не внешним видом, но всем его поведением».
Бэйл проделал огромную работу над образом еще до начала съемок. В 2017-м его спрашивали о теоретическом участии в фильмах по комиксам Marvel. Он ответил, что его это не интересует – ему нравится фильмы от DC, да и вообще он не знаком с персонажами Marvel. Спустя несколько лет, когда Бэйл принял предложение от Вайтити, он сказал: «Я не могу назвать точное количество комиксов Marvel, которые я прочел. В какой-то момент мне принесли огромную стопку про Тора, а я заказал себе про Людей Икс и Железного человека. Очень продуманные истории. Однажды я читал комиксы до четырех ночи, поспал три часа и поехал на съемки».
Кристиан Бэйл много раз подчеркивал: для него главная задача – убедить зрителей в злости Горра. Он много раз хвалил художников по костюмам и гримеров. Но все же считает, что основная работа лежит на нем: на его движениях, жестах. И для абсолютной убедительности он использовал два образа:
1. Носферату из фильма «Носферату, симфония ужаса» (вышел в 1922 году). Это фильм о приключениях молодого служащего, который попадает в дома вампира. Кстати, так выглядит главный злодей этого фильма:
Бэйл говорил: «Очевидно, что в Горре есть что-то от Носферату. Мы с Тайкой планировали это сходство».
2. Бэйл смотрел странных клипов, когда его гримировали перед съемками. В какой-то момент ему попался клип на песню Come to Daddy ирландской группы Aphex Twin. Бэйл восхитился образом одного актера.
Бэйл хотел, чтобы Горр станцевал под песню, но Вайтити не снял эту сцену (хотя всерьез задумывался).
Что говорят другие актеры о вкладе Бэйла в образ Горра
Таких фраз немного:
- Крис Хемсворт: «Кристиан – удивительный. Он проделывает работу не только над собой, но и помогает другим актерам и даже режиссеру. Я видел, как Тайка одобрял съемку некоторых сцен, а Бэйл просил переснять: если какие-то движения казались ему неестественными»;
- Еще Хемсворт: «У нас было несколько сцен с битвами Тора и Горра. Меня восхитили движения и пластика Бэйла. Знаю, что он занимался и много работал над собой»;
- Натали Портман: «Бэйл – фанат своей работы. Это видно по его отдаче и его влиянии на весь съемочный процесс».